Новая атака использует уязвимости безопасности на компьютерах под управлением Windows и Linux

Недавно обнаруженная атака под названием LogoFAIL подвергла сотни моделей компьютеров Windows и Linux уязвимости безопасности высокого риска. Атака позволяет запустить вредоносную прошивку на ранних этапах загрузки, что чрезвычайно затрудняет обнаружение или удаление инфекций с использованием существующих механизмов защиты. LogoFAIL выделяется легкостью, с которой ее можно выполнить, и широким спектром подходящих моделей, включая устройства как потребительского, так и корпоративного уровня.

Исследователи из Binarly, фирмы, специализирующейся на выявлении и защите уязвимых прошивок, недавно представили LogoFAIL на конференции Black Hat Security Conference в Лондоне. Они обнаружили, что LogoFAIL использует критические уязвимости, присутствующие в унифицированных расширяемых интерфейсах прошивки (UEFI), которые отвечают за загрузку современных устройств под управлением Windows или Linux. Эти уязвимости оставались незамеченными в течение многих лет и могут быть использованы с помощью специально созданных изображений логотипов.

Если атака успешна, она получает полный контроль над памятью и диском целевого устройства, даже на самом чувствительном этапе загрузки, известном как DXE (среда выполнения драйверов). Это позволяет выполнить вредоносный код и доставить полезную нагрузку второго этапа до запуска основной операционной системы.

LogoFAIL может быть выполнен удаленно через уязвимости браузера или медиаплеера, когда злоумышленник заменяет законное изображение логотипа вредоносным. Альтернативно, если устройство кратковременно разблокировано, злоумышленник может физически заменить файл образа.

Затронутые стороны в настоящее время выпускают рекомендации, раскрывающие информацию о том, какие продукты уязвимы, и предоставляют исправления безопасности. Однако из-за широкого охвата этой атаки в экосистеме процессоров x64 и ARM, включая крупных поставщиков UEFI и производителей устройств, потенциальная угроза остается значительной.

Крайне важно, чтобы пользователи обновляли свои системы новейшими исправлениями безопасности и сохраняли бдительность в отношении любой подозрительной активности или попыток несанкционированного доступа. Принимая превентивные меры, отдельные лица и организации могут свести к минимуму риск стать жертвой LogoFAIL и подобных атак.