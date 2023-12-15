Виктория Готти рассматривает возможность продажи недвижимости в Нью-Йорке, но не без правильного предложения

По данным источников, Виктория Готти, дочь печально известного гангстера Джона Готти, выставила на продажу девять своих объектов недвижимости в Нью-Йорке. Однако Готти пояснила, что она не будет активно продавать недвижимость, пока не получит предложение, от которого невозможно отказаться. Готти утверждает, что, обладая портфелем из 17 объектов недвижимости стоимостью 36 миллионов долларов, он регулярно получает предложения. Хотя она рассматривает возможность продажи, если ей поступит многообещающее предложение, она утверждает, что ни один из ее объектов недвижимости в настоящее время не выставлен на продажу.

Эти объекты недвижимости были унаследованы Готти во время ее развода с бывшим мужем Кармином Аньелло в 2002 году. Коллекция включает в себя торговые и автомобильные постройки, разбросанные по всему Квинсу. Хотя заинтересованные покупатели и брокеры часто интересуются этой недвижимостью, Готти остается твердой в своей позиции, что она не продается.

Хотя недвижимость Готти имеет значительную ценность, ее содержание сопряжено со значительными затратами. Записи показывают, что в настоящее время она задолжала более 635,000 80 долларов США по налогам на имущество за эти активы. Один примечательный объект недвижимости на проспекте Свободы, занимающий три участка и имеющий фасад более XNUMX футов, недавно был повторно выставлен на продажу.

Что касается цен, заинтересованным сторонам рекомендуется подавать необязательные предложения со своими конкретными условиями. Брокер, представляющий листинги Готти, Ричард Либби из Atlantic Beach Associates, получил множество предложений, включая недавнюю ставку в 5 миллионов долларов. Однако продажа этой недвижимости столкнулась с трудностями, особенно во время пандемии. Битвы за выселение начались, когда арендаторы не заплатили арендную плату даже после того, как недвижимость была продана от имени Готти в 2020 году.

Либби подчеркивает, что потенциальным покупателям необходимо продемонстрировать доказательства финансирования любого серьезного предложения. Называя эти объекты недвижимости «унаследованными списками», он подчеркивает важность существенной финансовой поддержки для завершения сделки. Связи Готти с пресловутым Джоном Готти добавляют интригующий аспект продажам, поскольку он способствовал включению Аньелло в семью Гамбино, когда тот женился на Готти.