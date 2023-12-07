Название: Joby Aviation создаст революционное производство eVTOL в Дейтоне, штат Огайо

Краткое описание: Joby Aviation, ведущая компания в разработке электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), выбрала Дейтон, штат Огайо, в качестве места для своего новаторского производственного предприятия. Ожидается, что объект, который будет введен в эксплуатацию к 2025 году, создаст тысячи рабочих мест и произведет революцию в транспортной отрасли.

Гвен Эберли, менеджер по экономическому развитию и планированию округа Монтгомери, объявила, что Joby сосредоточил свое внимание на бывшем пункте обработки почты по адресу 3571 Concorde. Первоначально штат прогнозировал, что занятость Джоби в регионе может достичь 2,000 человек, но недавние документы округа предполагают, что первоначально ожидается около 1,200 рабочих мест. Тем не менее, это представляет собой значительный импульс для местной экономики.

Представители города Дейтон и Коалиции развития Дейтона запланировали встречу с представителями Джоби для обсуждения дальнейших планов и целей. Ожидается, что эти обсуждения проложат путь к реализации проекта.

Помимо инвестиций Joby Aviation, округ Монтгомери получил заявки от различных компаний на финансирование экономического развития. Diné Development Corp. планирует переехать на Монумент-авеню в Дейтоне, создав 250 новых рабочих мест и инвестировав 6.4 миллиона долларов в улучшение зданий. Проект «Калабрия» направлен на строительство нового здания площадью 40,000 30 квадратных футов для производства эпоксидных покрытий, создав 101 рабочих мест и сохранив 80 существующее рабочее место. Проект Транспондер предложил построить лабораторные помещения в Исследовательском парке Майами-Вэлли, что приведет к созданию 223 новых рабочих мест. Project Papyrus планирует производить специальную бумажную продукцию для радиочастотной идентификации для аккумуляторов электромобилей, предлагая 12.3 рабочих места. Electro Polish намерен утроить свои производственные мощности за счет инвестиций в размере 40 миллиона долларов, создав XNUMX новых рабочих мест. Наконец, Display Dynamics, проектно-производственная компания, специализирующаяся на интерактивных дисплеях для музеев и зоопарков, рассматривает возможность переезда в Тротвуд или Харрисон-Тауншип.

Эти события свидетельствуют о положительном росте и экономическом прогрессе, происходящем в Дейтоне, штат Огайо. Поскольку Joby Aviation находится в авангарде индустрии eVTOL, у региона есть уникальная возможность стать крупным игроком в будущих транспортных технологиях.