Количество вакансий в США упало до самого низкого уровня с марта 2021 года, что сигнализирует об охлаждении рынка труда

Последние данные Министерства труда США показывают, что количество вакансий в стране в октябре сократилось на 617,000 8.7 до 2021 миллиона, что является самым низким уровнем с марта XNUMX года. Это снижение служит индикатором ослабления спроса работодателей на работников. Джейсон Фурман, бывший председатель Совета экономических консультантов Белого дома и нынешний профессор Гарвардского университета, видит в этом еще один признак мягкой посадки экономики.

Федеральная резервная система намеренно приняла меры по охлаждению рынка труда и экономики в целом, повысив стоимость заимствований с начала 2022 года, пытаясь справиться с устойчиво высокой инфляцией. Цель центрального банка — найти баланс, при котором инфляция снижается, не вызывая экономического спада или жесткой посадки. Мягкую посадку часто сравнивают с «кашей Златовласки» для руководителей центральных банков. Он представляет собой экономику, которая не является ни слишком горячей (с высокой инфляцией), ни слишком холодной (в условиях рецессии).

Экономисты внимательно следят за рынком труда на предмет признаков мягкой посадки, и недавнее сокращение числа вакансий добавляет позитивных сигналов. Несмотря на значительное падение, количество вакансий по-прежнему на 25% выше, чем до пандемии в феврале 2020 года. Кроме того, другие показатели рынка труда, такие как увольнения и наймы, остались стабильными, что говорит о том, что работодатели заинтересованы в сохранении своих работников.

Несмотря на то, что рынок труда по-прежнему считается благоприятным, рычаги воздействия на работников снизились по сравнению с предыдущими годами, поскольку значительное повышение заработной платы и бонусы при подписании контрактов стали менее распространенными. Возможности трудоустройства по-прежнему доступны, но их может быть сложнее обеспечить, за исключением таких отраслей, как здравоохранение, которые испытывают острую нехватку рабочей силы.

В целом охлаждение на рынке труда можно рассматривать как позитивный знак, указывающий на прогресс в направлении мягкой посадки экономики США. Однако экономисты продолжают внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить любые потенциальные изменения или проблемы, которые могут возникнуть.