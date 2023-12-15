Blue Origin стремится ускорить рост и конкурировать с SpaceX

Джефф Безос, основатель Amazon и Blue Origin, недавно обсудил свои планы по ускорению роста Blue Origin во время двухчасового интервью с Лексом Фридманом. Хотя Blue Origin была расценена как разочарование с точки зрения исполнения, Безос выразил решимость внести существенные улучшения.

Безос признал, что Blue Origin необходимо двигаться быстрее, и подчеркнул необходимость этого. Он заявил, что его решение уйти с поста генерального директора Amazon было вызвано его желанием сосредоточиться на Blue Origin и придать компании энергию и чувство срочности, в которых она нуждается. Безос стремится сделать Blue Origin самой решительной компанией в мире в любой отрасли, известной своей склонностью к взвешенному риску и быстрому принятию решений.

Одним из основных факторов, способствующих медленному прогрессу Blue Origin, является сравнение с SpaceX, возглавляемой Илоном Маском. Безос осознает важность решительности и внес изменения в Blue Origin, чтобы принять этот подход. Ожидается, что назначение Дэйва Лимпа, бывшего топ-менеджера Amazon, новым генеральным директором Blue Origin, как ожидается, поддержит усилия компании стать более решительной и эффективной.

По мнению Безоса, Blue Origin, возможно, наконец-то окажется на пути к ощутимым результатам. Ракета New Glenn компании близка к готовности, и Безос выразил оптимизм по поводу первого запуска, который состоится в 2024 году. Кроме того, Blue Origin стремится увеличить свои производственные мощности, чтобы поддерживать производство двух десятков ракет в год.

Когда его спросили об Илоне Маске, Безос занял дипломатическую позицию и признал достижения Маска как способного лидера. Хотя Безос и Маск в прошлом участвовали в публичных ссорах, Безос подчеркнул, что судить кого-то исключительно по его публичному имиджу невозможно, и Маск должен быть способным лидером, чтобы добиться успеха с такими компаниями, как Tesla и SpaceX.

В целом, интервью Безоса подчеркнуло его решимость продвигать Blue Origin вперед и догонять таких конкурентов, как SpaceX. Планируя более быстрое принятие решений и предстоящий запуск New Glenn, Blue Origin стремится добиться значительных успехов в космической отрасли в ближайшие годы.