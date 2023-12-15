Blue Origin стремится ускорить прогресс и стать решающей компанией

Во время недавнего интервью основатель Amazon Джефф Безос откровенно рассказал о прогрессе своей космической компании Blue Origin. Признавая нынешние разочаровывающие результаты, Безос подчеркнул необходимость увеличения скорости и срочности для продвижения Blue Origin вперед. Безос считает, что ключом к достижению этой цели является то, чтобы Blue Origin стала самой влиятельной компанией в мире.

«Мы научимся принимать соответствующие технологические риски и быстро принимать решения», — заявил Безос. «Знаете, быть смелым в таких вещах. И наличие правильной культуры, которая поддерживает это. Вам нужны люди, которые будут амбициозными, технически амбициозными». Безос намерен, чтобы Blue Origin изучала различные подходы к решению проблемы, но при этом принимала решения быстро и была готова к корректировке курса в случае необходимости.

Безос также признал неизбежность сравнения между Blue Origin и SpaceX, основанной другим миллиардером Илоном Маском. Он подчеркнул важность решительности как секрета успеха SpaceX. Способность Маска быстро принимать решения во время технических совещаний позволила SpaceX быстро прогрессировать, в то время как многие корпорации борются с бюрократией и медленными процессами принятия решений.

Чтобы ускорить прогресс, Безос недавно заменил генерального директора Blue Origin Боба Смита на Дэйва Лимпа, бывшего руководителя Amazon, известного своим решительным стилем руководства. Эта смена руководства в сочетании с предстоящей готовностью Blue Origin ракеты New Glenn вселила оптимизм в Безоса. Он сообщил, что ожидает, что первый запуск New Glenn произойдет в 2024 году.

Хотя Безос не стал напрямую отвечать на комментарии Маска по поводу возможностей орбитальных ракет Blue Origin, он проявил уважение к достижениям Маска. «Невозможно иметь Tesla и SpaceX, не будучи способным лидером. Это невозможно», — заметил Безос.

Стремясь стать более решительной компанией, Blue Origin стремится ускорить свой прогресс, разработать экономически эффективные методы производства и, в конечном итоге, достичь орбиты с амбициозными целями освоения космоса.