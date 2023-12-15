Взгляд изнутри на видение Blue Origin Джеффом Безосом

В недавнем интервью Джефф Безос, основатель Amazon и Blue Origin, обсудил свое видение космической компании и планы по ускорению ее прогресса. Признав, что Blue Origin отстает с точки зрения исполнения от своего конкурента SpaceX, Безос выразил готовность изменить ситуацию.

Безос подчеркнул необходимость того, чтобы Blue Origin стала более решительной компанией, подчеркнув важность принятия соответствующих технологических рисков и принятия быстрых решений. Он подчеркнул важность наличия культуры, которая поддерживает амбициозное мышление и способность менять курс в случае необходимости. Этот подход отражает успех SpaceX, которым Безос восхищается за ее решительный процесс принятия решений.

Чтобы облегчить переход к решительности, Безос внес изменения в руководство Blue Origin, заменив генерального директора Дэйвом Лимпом, бывшим руководителем Amazon. Ожидается, что этот шаг привнесет ощущение срочности и ускорит прогресс компании.

Хотя Blue Origin столкнулась с неудачами, Безос по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее. Он выразил уверенность в скором выходе на орбиту, поскольку ракета компании New Glenn близка к готовности. Безос даже намекнул на потенциальный запуск в 2024 году, повторив предыдущие заявления представителя Blue Origin.

Когда его спросили об Илоне Маске, Безос выбрал правильный путь и похвалил его достижения как способного лидера. Несмотря на различия в публичных личностях, Безос признал успех предприятий Маска, включая Tesla и SpaceX.

В заключение Джефф Безос полон решимости превратить Blue Origin в более решительную и успешную космическую компанию. Благодаря новому руководству и обновленному вниманию к быстрому принятию решений, Blue Origin может оказаться на пороге ощутимых результатов, расширяя границы исследования космоса и инноваций.