По словам Джеффа Безоса, Blue Origin стремится стать самой решительной компанией в мире

Во время недавнего интервью с ученым-компьютерщиком Лексом Фридманом основатель Amazon Джефф Безос поделился своими мыслями о Blue Origin, его компании по исследованию космоса. Безос признал, что Blue Origin медленнее реализует свои проекты по сравнению со SpaceX, и объяснил это необходимостью большей скорости и срочности. Безос подчеркнул, что оставил пост генерального директора Amazon, чтобы посвятить себя Blue Origin и обеспечить энергию и чувство срочности, необходимые для продвижения компании вперед.

Чтобы ускорить прогресс, Безос заявил, что Blue Origin стремится стать самой влиятельной компанией в мире. Это предполагает принятие соответствующих рисков при внедрении новых технологий и принятии быстрых решений. Безос подчеркнул важность наличия амбициозной и технически подкованной команды, которая может быстро оценить различные варианты и сделать решающий выбор. Этот подход, будучи смелым и эффективным в принятии решений, контрастирует с медленными и бюрократическими процессами принятия решений, часто наблюдаемыми в корпорациях или государственных учреждениях.

Безос также признал необходимость смены руководства Blue Origin. Недавно компания сменила своего генерального директора Боба Смита на Дэйва Лимпа, бывшего руководителя Amazon, известного своим решительным подходом к бизнесу. Безос выразил оптимизм по поводу будущего Blue Origin, особенно в отношении выхода на орбиту. Он сообщил, что ракета New Glenn компании близка к готовности, а первый запуск ожидается в 2024 году.

Когда его спросили об Илоне Маске, Безос занял дипломатическую позицию и высоко оценил лидерские способности Маска. Он признал впечатляющие достижения компаний Маска, Tesla и SpaceX, и подчеркнул, что такой успех является свидетельством способностей Маска как лидера.

В целом, видение Безоса о Blue Origin заключается в том, чтобы стать более решительной и эффективной, чтобы догнать конкурентов, таких как SpaceX. Развивая смелую и технически амбициозную культуру, Безос стремится продвинуть Blue Origin в новую эру освоения космоса и добиться значительного прогресса в ближайшем будущем.