Ретро-версия современного звука: представляем JBL Authentics 300

JBL Authentics 300 — это воплощение философии, согласно которой все старое снова становится новым. Благодаря своему неповторимому ретро-дизайну этот динамик привнесет нотку ностальгии в вашу домашнюю аудиосистему. Модель Authentics 100, вдохновленная культовыми домашними колонками JBL L1970 300-х годов, оснащена передней решеткой Quadrex, алюминиевой рамой и корпусом, обтянутым синтетической кожей. Хотя материалы могут быть современными, они отдают дань уважения натуральной коже и классической эстетике прошлого.

Но пусть вас не обманывает внешний вид в стиле ретро: JBL Authentics 300 оснащен всеми новейшими технологиями, обеспечивающими исключительное качество звука. Эта компактная колонка обладает мощностью 100 Вт, двумя высокочастотными динамиками диаметром 25 мм и низкочастотным динамиком диаметром 5.25 дюйма. Он предлагает диапазон частот от 45 Гц до 20 кГц, обеспечивая широкий диапазон звука для вашего удовольствия от прослушивания. Кроме того, благодаря классическому звучанию JBL вы можете рассчитывать на сбалансированное и захватывающее звучание.

Authentics 300 также предлагает ряд удобных функций. Он совместим как с Google Assistant, так и с Amazon Alexa, что позволяет вам управлять музыкой без помощи рук. Приложение JBL One обеспечивает плавную интеграцию с вашими интеллектуальными устройствами, предоставляя вам доступ к различным потоковым сервисам и позволяя настраивать параметры эквалайзера. Кроме того, колонка поддерживает Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 AX и даже имеет порт Ethernet для стабильного и универсального соединения.

Благодаря своим компактным размерам и встроенной ручке для переноски JBL Authentics 300 идеально подходит для прослушивания музыки в дороге. 8-часовое время автономной работы гарантирует, что вы сможете наслаждаться любимыми мелодиями, где бы вы ни находились. Устраиваете ли вы барбекю на заднем дворе или отдыхаете в гостиной, этот универсальный динамик создан для удовлетворения ваших потребностей.

В заключение отметим, что JBL Authentics 300 сочетает в себе ретро-эстетику с современными технологиями, обеспечивая поистине уникальное качество звука. Его элегантный дизайн, мощный звук и удобные функции делают его отличным выбором для любого любителя музыки. Приготовьтесь отправиться в путешествие во времени с этим замечательным динамиком.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Чем JBL Authentics 300 отличается от других моделей линейки?

Ответ: JBL Authentics 300 находится в середине линейки и предлагает сбалансированное сочетание функций и производительности. Он находится между Authentics 200, который немного меньше и более доступен по цене, и Authentics 500, который предлагает более высокую выходную мощность и дополнительные функции, такие как Dolby Atmos 3.1.

Вопрос: Можно ли использовать JBL Authentics 300 в многокомнатной системе?

О: Да, JBL Authentics 300 поддерживает воспроизведение в нескольких комнатах, что позволяет синхронизировать несколько динамиков по всему дому для обеспечения безупречного звучания.

Вопрос: Какие материалы используются при изготовлении JBL Authentics 300?

Ответ: Модель Authentics 300 на 100 % состоит из переработанной ткани, на 85 % из переработанного пластика и на 50 % из переработанного алюминия, что делает ее экологически чистым выбором для потребителей, заботящихся об окружающей среде.

(Источник: jbl.com)