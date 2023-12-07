Житель Джексонвилля приговорен к тюремному заключению за нецелевое использование средств программы защиты зарплаты

Житель Джексонвилля был приговорен к одному году тюремного заключения за нецелевое использование почти 1 миллиона долларов, полученных в рамках программы защиты зарплат (PPP). Кеннет Ландерс признал себя виновным в мошенничестве с оказанием помощи COVID и отмывании денег, и ему было приказано конфисковать 910,000 XNUMX долларов, полученных в результате мошенничества с PPP.

По данным Министерства юстиции США, Ландерс предоставил ложную информацию и документы в 2020 и 2021 годах для получения семи кредитов ГЧП на общую сумму 910,000 XNUMX долларов США. Вместо того, чтобы использовать деньги для поддержки бизнеса и сотрудников, как предполагалось, Ландерс незаконно присвоил средства на личные расходы.

Следователи обнаружили, что Ландерс потратил деньги на предметы роскоши, в том числе золотой Rolex и винтажный родстер Jaguar XKE стоимостью 87,000 100,000 долларов. Он также снял более XNUMX XNUMX долларов наличными, выписал чеки на себя и пополнил свой личный банковский счет. Кроме того, Ландерс использовал эти средства для погашения своих долгов, включая ипотечные кредиты на свой дом на набережной и шинный бизнес.

Министерству юстиции удалось взыскать с Ландерса 272,000 910,000 долларов и конфисковать четыре его имущества, а также четыре автомобиля. Ландерсу также придется продать свой дом и шинный бизнес, чтобы вернуть долг правительству и вернуть налогоплательщикам не менее XNUMX XNUMX долларов.

Помощник специального агента IRS Тара Рид подчеркнула, что правительство стремится преследовать тех, кто обманывает налогоплательщиков, заявив, что «каждого человека, который решает нарушить закон и обмануть правительство, мы найдем и будем преследовать по всей строгости». степень."

Этот случай подчеркивает важность подотчетности и усилий, предпринятых для предотвращения неправомерного использования средств на помощь в связи с COVID. Это служит напоминанием о том, что лица, воспользовавшиеся такими программами, столкнутся с серьезными последствиями за свои действия.