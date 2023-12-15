Должны ли страсть или практичность руководить получением специальностей в колледже?

В мире, где высшее образование часто рассматривается как средство получения хорошо оплачиваемой работы, идея выбора специальности, основанной исключительно на энтузиазме, некоторым кажется безрассудной. Однако этот вопрос вызывает важные дебаты о цели высшего образования и роли, которую оно играет в формировании личности.

Недавнее эссе Бет Энн Феннелли вызывает обеспокоенность по поводу предложения в Миссисипи, которое направлено на определение наиболее и наименее необходимых специальностей колледжей на основе перспектив трудоустройства. Это предложение предполагает, что финансирование государственных университетов и местных колледжей должно распределяться соответствующим образом. Хотя намерение может заключаться в том, чтобы привести образование в соответствие с потребностями рабочей силы штата, возникает вопрос, должны ли энтузиазм и личностный рост играть роль в выборе специальности.

С одной стороны, практичность требует, чтобы учащиеся выбирали предметы, которые с большой вероятностью дадут им возможность трудоустройства. Эта точка зрения предполагает, что степени в таких областях, как управление строительством, будут более ценными, чем афроамериканские исследования, гендерные исследования или антропология. Однако сведение образования к чисто профессиональной модели игнорирует более широкие преимущества, которые может принести всестороннее образование.

Цель колледжа выходит за рамки подготовки студентов к трудовой деятельности. Речь идет о предоставлении людям платформы для исследования, мечтаний и роста интеллектуально, эмоционально и духовно. Занятия гуманитарными науками, как и литературой, могут предложить навыки критического мышления, сочувствия и понимания различных точек зрения. Эти качества нелегко измерить, но они имеют решающее значение для воспитания сострадательных и информированных граждан.

Решение о выборе специальности требует тщательного рассмотрения. Хотя перспективы трудоустройства важны, изучение области обучения, которая соответствует вашим увлечениям, может привести к полноценной и значимой жизни. При принятии этих решений крайне важно найти баланс между практичностью и личностным ростом.

В конце концов, целью колледжа не должно быть исключительно улучшение возможностей трудоустройства. Оно должно предоставить каждому студенту возможность раскрыть свой потенциал, освоить важные навыки и внести свой уникальный вклад в жизнь общества. Всестороннее образование должно быть доступно всем, независимо от их экономического происхождения или социального статуса.