Стоит ли покупать Google Nest Hub?

Когда мы вступаем в сезон отпусков, многие люди задаются вопросом, является ли Google Nest Hub хорошей покупкой в ​​его нынешнем состоянии. За последний год в Nest Hub и Hub Max было удалено больше функций, чем добавлено. Однако, несмотря на эти изменения, по-прежнему существует множество причин, по которым стоит рассмотреть возможность использования Nest Hub.

Одной из основных причин купить Nest Hub является его функциональность в качестве устройства потоковой передачи музыки и контроллера Google Home. Если вы в первую очередь ищете устройство, которое может воспроизводить музыку и управлять устройствами умного дома, Nest Hub — отличный вариант, особенно если на него действует скидка.

Nest Hub 2-го поколения 2021 года, который обычно стоит 99.99 долларов, в настоящее время доступен за 49.99 долларов. Он предлагает все основные функции и может легко удовлетворить ваши потребности в потоковой передаче музыки и управлении умным домом. С другой стороны, Nest Hub Max 2019 года стоит от 129 до 229 долларов и предлагает лучшие динамики, камеру, экран большего размера и дополнительные функции, такие как постоянно включенные часы и периодическое воспроизведение видео.

Однако вызывает беспокойство то, что Google не предоставил значимых обновлений и не раскрыл будущее Assistant для Nest Hub. Пользовательский интерфейс Smart Display практически не изменился, и ему не хватает инноваций или новых функций по сравнению с другими аналогичными устройствами на рынке.

Кроме того, поступали жалобы на то, что Ассистент со временем становится «тупее», а не улучшается. В настоящее время Google фокусируется на планшете Pixel Tablet за 499 долларов, но Nest Hub по-прежнему имеет место на рынке благодаря более низкой цене и доступности.

Хотя маловероятно, что Google выпустит новый Nest Hub на базе цвета Fuchsia в ближайшее время, им важно обновить Assistant, чтобы сделать его более интерактивным и лучше понимать команды пользователя. Это поможет сохранить конкурентоспособность Nest Hub и решить некоторые проблемы, связанные с его функциональностью.

В заключение, несмотря на отсутствие существенных обновлений и функций, Nest Hub по-прежнему может быть выгодной покупкой для тех, кто в первую очередь ищет устройство потоковой передачи музыки и контроллер умного дома. Однако Google необходимо инвестировать в улучшение возможностей Assistant, чтобы обеспечить долгосрочную жизнеспособность Nest Hub и его репутацию на рынке.

FAQ

1. Может ли Nest Hub управлять устройствами умного дома?

Да, Nest Hub позволяет управлять устройствами умного дома разных производителей.

2. Каковы основные функции Nest Hub?

Nest Hub предлагает такие функции, как потоковая передача музыки, управление умным домом, слайд-шоу, функции таймера/будильника и обновления погоды.

3. Появится ли в ближайшее время новая версия Nest Hub?

Маловероятно, что в ближайшем будущем будет выпущен новый Nest Hub на базе цвета Fuchsia. Google больше ориентирован на другие устройства, такие как Pixel Tablet.

4. Становится ли Ассистент лучше со временем?

Некоторые пользователи сообщают, что Assistant со временем становится «тупее», а не улучшается. Google необходимо поработать над тем, чтобы сделать Ассистента более разговорчивым и лучше понимать команды пользователя.

5. Будут ли сняты с производства существующие динамики и дисплеи?

Google вряд ли прекратит поддержку существующих динамиков и дисплеев в ближайшем будущем, поскольку они широко используются, и прекращение поддержки может нанести ущерб репутации компании.