Модерна больше не авторизована?

Недавние слухи, циркулирующие в социальных сетях, вызвали обеспокоенность по поводу статуса авторизации вакцины Moderna против COVID-19. В ответ на эти претензии мы стремимся предоставить точную информацию и прояснить любую путаницу, связанную с этим вопросом.

Статус авторизации

Вопреки слухам, вакцина Moderna по-прежнему разрешена для экстренного использования несколькими регулирующими органами, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Эти организации тщательно проверили данные о безопасности и эффективности вакцины, прежде чем выдать разрешение.

Важно отметить, что авторизация не подразумевает постоянного одобрения. Разрешение на экстренное использование позволяет распространять и вводить вакцины во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, таких как продолжающаяся пандемия COVID-19. Статус авторизации регулярно пересматривается и обновляется на основе новых данных и появляющихся доказательств.

Эффективность и безопасность

Вакцина «Модерна» продемонстрировала высокую эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Клинические испытания показали, что его эффективность в предотвращении симптоматического заболевания COVID-94 составляет примерно 19%, а в тяжелых случаях заболевания эффективность еще выше. Вакцина также оказалась безопасной: у большинства реципиентов были зарегистрированы лишь легкие и временные побочные эффекты.

FAQ

Вопрос: Что означает «авторизация»?

Ответ: Разрешение означает разрешение, выданное регулирующими органами на распространение и введение вакцины во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Он основан на тщательной оценке данных о безопасности и эффективности.

Вопрос: Может ли измениться статус авторизации?

Ответ: Да, статус авторизации регулярно пересматривается и обновляется на основе новых данных и появляющихся доказательств. При необходимости его можно изменить или отозвать.

Вопрос: Вакцина Moderna все еще разрешена?

Ответ: Да, вакцина Moderna по-прежнему разрешена для экстренного использования регулирующими органами, такими как FDA, EMA и ВОЗ.

Вопрос: Является ли вакцина Moderna эффективной и безопасной?

Ответ: Да, вакцина Moderna продемонстрировала высокую эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и оказалась безопасной, при этом сообщалось лишь о легких и временных побочных эффектах.

Когда дело касается вопросов общественного здравоохранения, крайне важно полагаться на точную информацию из надежных источников. Дезинформация может привести к ненужной панике и замешательству. Будьте уверены, вакцина Moderna по-прежнему разрешена и продолжает играть жизненно важную роль в борьбе с пандемией COVID-19.