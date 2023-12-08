Четвертый раунд выплат за экономический эффект предоставлен миллионам американцев

IRS недавно распределило четвертый раунд выплат по экономическим последствиям миллионам имеющих на это право лиц по всей территории Соединенных Штатов. Эти выплаты на общую сумму более 36 миллиардов долларов направлены на оказание финансовой поддержки семьям во время продолжающейся пандемии COVID-19.

Из 25 миллионов выплаченных выплат примерно 19 миллионов были отправлены получателям пенсий по социальному обеспечению, SSDI или пособий по случаю потери кормильца. Кроме того, более миллиона стимулирующих выплат было выплачено тем, кто получал SSI, а около 85,000 XNUMX выплат было предоставлено получателям Пенсионного совета железнодорожников.

Из общего числа платежей примерно 24 миллиона были отправлены посредством прямых депозитов, а остальные почти 1 миллион физических лиц получили бумажные чеки. Налоговое управление США и Казначейство усердно работают над ускорением процесса распределения и обеспечением своевременного получения бенефициарами своих стимулирующих чеков.

Важно отметить, что наличие этих стимулирующих проверок основано исключительно на официальных заявлениях правительства. Хотя были предположения относительно будущих стимулирующих выплат, включая потенциальные чеки на 1400 долларов для пожилых людей, официального подтверждения на данный момент сделано не было. Поэтому гражданам следует воздерживаться от использования непроверенных источников и вместо этого обращаться за точной информацией на официальные правительственные сайты.

Кроме того, людям крайне важно понимать критерии приемлемости для этих проверок стимулов. Пороги дохода, статусы подачи заявок и количество иждивенцев играют важную роль в определении размера стимулирующей выплаты, которую можно получить. Целесообразно посетить официальный сайт Белого дома для получения подробной информации по каждому аспекту американского плана спасения.

В заключение отметим, что IRS успешно выплатило четвертый раунд выплат по экономическим последствиям миллионам американцев. Хотя могут продолжаться дискуссии относительно дальнейших мер стимулирования, важно полагаться на официальные правительственные источники для получения точной и достоверной информации.