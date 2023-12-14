Насладитесь захватывающим финалом 11-го сезона «Самой приспособленной семьи Ирландии»

Готовы ли вы к окончательному испытанию силы, выносливости и решимости? Не ищите дальше: 11-й сезон «Самой приспособленной семьи Ирландии» приближается к грандиозному финалу! Приготовьтесь стать свидетелем захватывающего завершения этого напряженного соревнования 17 декабря в 6:30 на каналах RTE One и RTE Player.

Хотя специальный выпуск о знаменитостях не выйдет в эфир на это Рождество, фанаты все равно смогут насладиться захватывающим зрелищем, поскольку оставшиеся семьи сражаются за титул самой приспособленной семьи Ирландии. Этот сезон был полон потрясающих испытаний и впечатляющих выступлений, которые довели участников до предела.

В шоу, которое представила Лора Фокс, пришедшая на смену Мейрид Ронан, и Соня О'Салливан, заменившая Анну Гири во время ее декретного отпуска, в шоу приняли участие семьи со всей Ирландии, соревнующиеся под руководством тренеров Дэви Фицджеральд, Нины Карберри, Донча О'Каллаган и Соня О'Салливан.

В финале примут участие семья Бирнс из Типперэри, Стратфорды, представляющие Кавана, Боннары из Уотерфорда и Мерфи из Карлоу. Каждая семья привносит в соревнование свой уникальный набор навыков и решимости, что превращает битву за желанный титул в напряженную битву.

Последние испытания включают в себя гонку на лодках по реке Лиффи, испытание «Спинкой к стене» и нервное «Висеть крепко». Поскольку на карту поставлено так много, конкуренция становится жестче, чем когда-либо. Только две семьи пройдут в Гранд-финал, где победитель будет признан самой приспособленной семьей Ирландии 2023 года.

Не пропустите захватывающее завершение 11-го сезона «Самой приспособленной семьи Ирландии». Подключайтесь 17 декабря в 6:30 на каналах RTE One и RTE Player, чтобы узнать, кто выйдет победителем. А чтобы быть в курсе всех последних новостей, конкурсов и эксклюзивного контента, подпишитесь на нашу рассылку и присоединяйтесь к нашему новому сообществу WhatsApp. Приготовьтесь к незабываемому приливу адреналина!