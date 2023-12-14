Кто станет самой здоровой семьей Ирландии в 2023 году?

По неожиданному повороту событий знаменитая версия «Самой приспособленной семьи Ирландии» не будет транслироваться на RTE в это Рождество. Популярное шоу, в котором обычно участвуют известные лица и члены их семей, принимающие вызовы из популярного сериала, разочаровало поклонников отсутствием его в праздничном расписании в этом году.

Однако для заядлых зрителей шоу не все надежды потеряны. Финал шоу «Самая приспособленная семья Ирландии» выйдет в эфир в это воскресенье в 6.30:XNUMX на канале RTE One. С новой ведущей Лорой Фокс и тренером Соней О'Салливан, сменившими Мейрид Ронан и Анну Гири, оставшиеся семьи готовятся к напряженной битве.

Среди семей, участвующих в финале сезона, - Бирнс из Типперэри, Стратфорды из Кавана, Боннары из Типперэри и Мерфи из Карлоу. Каждая семья привносит в соревнование свой уникальный набор навыков и решимости.

Проблемы, стоящие перед этими семьями, не для слабонервных. Гонка на лодках по реке Лиффи проверит их командную работу и выносливость, после чего им предстоит печально известное испытание «Назад к стене». Ставки высоки: две худшие семьи встретятся в «Элиминаторе», и только одна семья выйдет победителем.

Кульминацией путешествия станут классические турниры Hanging Tough и Гранд-финал, где победитель будет назван «Самой приспособленной семьей Ирландии 2023». Волнение ощутимо, поскольку семьи прилагают все усилия в стремлении к победе.

Не пропустите насыщенный событиями Гранд-финал сильнейшей семьи Ирландии, который состоится 17 декабря в 6.30:XNUMX на каналах RTE One и RTE Player. Будьте в курсе последних новостей, подписавшись на нашу рассылку, и присоединяйтесь к нашему новому сообществу WhatsApp, чтобы получать ежедневные порции контента RSVP Live.