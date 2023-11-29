Ирландия успешно запустила в космос первый спутник

Важной вехой для страны является успешный запуск на орбиту первого спутника Ирландии EIRSAT-1. Этот спутник «cubesat», размером меньше обычной коробки из-под обуви, был запущен на борту ракеты Falcon 9 SpaceX из Калифорнии. Ирландия теперь присоединилась к числу космических держав, ознаменовав новую эру возможностей космических технологий страны.

Разработан, построен и испытан в UCD (Университетский колледж Дублина) при поддержке программы Европейского космического агентства «Fly Your Satellite!» студенческая программа EIRSAT-1 является свидетельством растущего присутствия Ирландии в мировой космической отрасли. Доктор Дэвид МакКаун из Школы машиностроения и материаловедения UCD выразил одновременно оптимизм и нервозность по поводу приближения запуска. Шестилетняя самоотверженная работа команды завершилась этим знаменательным событием.

При условии успешного запуска и развертывания команда будет с нетерпением ждать первых сигналов, передаваемых EIRSAT-1 после того, как его антенны будут развернуты. Через два часа после развертывания спутник пройдет над наземной станцией UCD, предоставив команде возможность получить эти сигналы — момент, которого с нетерпением ждут и называют «получением сигнала» или AoS.

Целью EIRSAT-1 на низкой околоземной орбите является сбор важной информации о гамма-всплесках, светящихся взрывах, происходящих во Вселенной. Кроме того, спутник испытает новую систему ориентации, разработанную UCD, и оценит образцы термического покрытия на его вершине.

В маловероятном случае возникновения проблем с запуском или развертыванием команда EIRSAT-1 сохраняет позитивный настрой. Доктор МакКаун подчеркивает, что даже достижение стартовой площадки стало огромным успехом, подчеркнув неоценимый образовательный опыт, полученный более чем 50 аспирантами, участвовавшими в проекте. Этот проект внес большой вклад в расширение возможностей Ирландии в проектировании, тестировании и проверке спутников, что привело к производству оборудования, пригодного для полетов.

Проект EIRSAT-1 получил щедрую поддержку со стороны различных организаций, в том числе Управления образования ЕКА, Научного фонда Ирландии, Ирландского исследовательского совета, Enterprise Ireland, UCD, Openet, Министерства предпринимательства, торговли и занятости и Ирландско-европейского ресурса космического образования. Офис.

FAQ

Какова цель EIRSAT-1?

EIRSAT-1 предназначен для сбора информации о гамма-всплесках и светящихся взрывах во Вселенной, а также для тестирования новых систем ориентации и образцов теплового покрытия.

Является ли EIRSAT-1 первым спутником, запущенным Ирландией?

Да, EIRSAT-1 — первый спутник Ирландии, запущенный в космос.

Кто поддержал проект EIRSAT-1?

Проект получил поддержку от Управления образования ЕКА, Научного фонда Ирландии, Ирландского исследовательского совета, Enterprise Ireland, UCD, Openet, Министерства предпринимательства, торговли и занятости и Ирландско-европейского офиса ресурсов космического образования.