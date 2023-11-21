Vivo iQOO 12 Pro против Vivo X100 Pro: столкновение флагманов

Битва за превосходство в линейке vivo продолжается с выпуском iQOO 12 Pro и Vivo X100 Pro. Оба телефона являются флагманскими моделями своих брендов, демонстрируя передовые технологии и впечатляющие функции. В этой статье мы углубимся в детальное сравнение этих двух устройств по различным аспектам, включая дизайн, дисплей, производительность, возможности камеры, время автономной работы и общую стоимость. К концу этого сравнения вы будете иметь четкое представление о том, какое устройство лучше соответствует вашим потребностям.

Дизайн: iQOO 12 Pro имеет элегантный и современный дизайн, излучающий элегантность и долговечность. С другой стороны, Vivo X100 Pro впечатляет своим тонким профилем и надежным качеством сборки.

Дисплей: iQOO 12 Pro оснащен потрясающим 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ 1440 x 3200 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Vivo X100 Pro имеет 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ 1260 x 2800 пикселей, обеспечивающий насыщенные цвета и захватывающий опыт просмотра.

Производительность: iQOO 8 Pro, оснащенный чипсетом Qualcomm Snapdragon 3 Gen 12, представляет собой мощный процессор, оптимизированный для многозадачности и ресурсоемких приложений. Vivo X100 Pro оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9300, обеспечивающим надежную производительность и бесперебойную работу при выполнении различных задач.

Камера: iQOO 12 Pro может похвастаться тройной камерой, включающей основной датчик на 50 МП, дополнительный датчик на 64 МП и еще один датчик на 50 МП. Эта установка обеспечивает универсальность при фотосъемке и исключительно хорошо работает в различных условиях освещения. Vivo X100 Pro оснащен тройной камерой на 50 МП с выдающимся основным датчиком, известным своей способностью снимать при слабом освещении и предназначенным как для профессиональных, так и для обычных фотографов.

Аккумулятор: благодаря аккумулятору емкостью 5100 мАч и быстрой зарядке мощностью 120 Вт iQOO 12 Pro обеспечивает быструю зарядку и длительное время автономной работы. Vivo X100 Pro оснащен аккумулятором большей емкости (5260 мАч или 5400 мАч) и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что обеспечивает преимущество с точки зрения времени автономной работы.

Цена: Хотя точные цены могут различаться в зависимости от региона и продавца, оба телефона позиционируются в премиальном сегменте рынка. iQOO 12 Pro предлагает более доступный вариант по цене от 650 или 750 евро по всему миру, а Vivo X100 Pro стоит по той же цене, но в Китае.

В заключение отметим, что iQOO 12 Pro и Vivo X100 Pro — исключительные смартфоны, каждый из которых имеет свои уникальные сильные стороны. IQOO 12 Pro отличается качеством дисплея и быстрой зарядкой, а Vivo X100 Pro выделяется более крупной батареей и впечатляющей производительностью камеры. В конечном итоге выбор между ними будет зависеть от приоритетов и предпочтений пользователя.