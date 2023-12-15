iQOO 12: мощный смартфон с высококлассными функциями

Смартфон iQOO 12 был представлен компанией iQOO в Индии и обладает рядом впечатляющих функций и характеристик. Отличительной особенностью iQOO 12 является использование чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что делает его первым смартфоном в Индии, оснащенным этим мощным процессором.

Одной из ключевых особенностей iQOO 12 является его дисплей. Он оснащен 6.78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с максимальной яркостью 3,000 нит. Устройство также поддерживает переменную частоту обновления 144 Гц, обеспечивая плавность и плавность работы пользователя. Кроме того, iQOO 12 поддерживает HDR10+ для потрясающего качества изображения.

Что касается безопасности, iQOO 12 оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев, который обеспечивает дополнительное удобство и быстрый доступ к устройству.

Под капотом iQOO 12 работает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC и графический процессор Adreno. Он предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, обеспечивая высокую производительность и достаточно места для всех ваших файлов и приложений. Устройство также работает под управлением новейшей пользовательской оболочки OriginOS 14 на базе Android 4.0, обеспечивающей плавный и оптимизированный пользовательский интерфейс.

iQOO 12 оснащен специальным чипсетом Q1, который улучшает игровой процесс, обеспечивая плавную графику и повышенную производительность.

Когда дело доходит до фотографии, iQOO 12 может похвастаться впечатляющей тройной задней камерой. Он оснащен 50-мегапиксельной матрицей Omnivision с широкой диафрагмой f/1.68, оптической стабилизацией изображения (OIS) и светодиодной вспышкой. Устройство также включает в себя сверхширокоугольную камеру на 50 МП с диафрагмой f/2.0 и 64-кратный телеобъектив на 3 МП с возможностью цифрового увеличения до 100x. Для селфи и видеозвонков имеется фронтальная камера на 16 МП.

Чтобы обеспечить питание устройства в течение всего дня, iQOO 12 оснащен аккумулятором емкостью 5,000 мАч, поддерживающим быструю зарядку 120 Вт. Это обеспечивает минимальное время простоя и позволяет пользователям быстро заряжать свое устройство при необходимости.

iQOO 12 доступен в двух вариантах хранения и поставляется в белом и черном цветах. Версия 12 ГБ + 256 ГБ стоит 52,999 16 фунтов стерлингов, а вариант 512 ГБ + 57,999 ГБ доступен за XNUMX XNUMX фунтов стерлингов. Устройство можно приобрести на Amazon.

Благодаря мощному чипсету, дисплею с высокой частотой обновления и впечатляющей настройке камеры iQOO 12 — это смартфон, который обязательно привлечет внимание как энтузиастов технологий, так и мобильных геймеров.