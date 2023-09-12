iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат 8 ГБ памяти и чип A17 Bionic

По словам технического аналитика Haitong International Securities, будущие модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут оснащены 8 ГБ памяти и будут оснащены чипом A17 Bionic, изготовленным с использованием процесса N3E компании TSMC. Это означает значительное увеличение оперативной памяти по сравнению с текущими моделями iPhone.

Стандартные модели iPhone имеют 6 ГБ памяти начиная с iPhone 13 в 2021 году, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Однако именно iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max первыми будут иметь 8 ГБ памяти. Это означает, что чип A17 Bionic и увеличенная память моделей Pro в 2023 году перейдут и в стандартные модели годом позже.

Чипы A17 и A18 Bionic, используемые в линейке iPhone 16, будут производиться с использованием процесса N3E TSMC, который представляет собой усовершенствованный 3-нм техпроцесс. Чип A17 Bionic, который, как ожидается, будет использоваться в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, станет первым чипом Apple, изготовленным по 3-нм техпроцессу. Это приведет к значительному повышению производительности и эффективности по сравнению с чипами предыдущего поколения.

Стоит отметить, что чип A17 Bionic, используемый в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, будет производиться с использованием процесса N3B TSMC. Однако Apple перейдет на процесс N3E для iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Процесс N3B — это оригинальный 3-нм узел TSMC, созданный в сотрудничестве с Apple, а N3E — более простой и доступный узел, который будет использовать большинство других клиентов TSMC. N3E предлагает более высокую производительность, но имеет недостатки в эффективности по сравнению с N3B.

Первоначально предполагалось, что это изменение в процессе производства чипа A17 Bionic станет мерой по сокращению затрат. Однако похоже, что Apple готова пойти на этот переход, который может привести к снижению эффективности, но повышению общей производительности.

Решение использовать процесс N3E для чипа A17 Bionic также соответствует слухам, опубликованным на Weibo в июне. Было предположение, что Apple внесет это изменение, хотя в то время это считалось маловероятным.

Решение Apple перейти с N3B на N3E также означает, что компании придется перепроектировать свои будущие чипы, чтобы воспользоваться преимуществами достижений TSMC. N3B был разработан как пробный узел и несовместим с последующими процессами TSMC, такими как N3P, N3X и N3S.

Первоначально Apple планировала использовать процесс N3B для чипа A16 Bionic, но из-за проблем со сроками им пришлось вернуться к N4. Вполне возможно, что Apple будет использовать конструкцию ядра процессора и графического процессора N3B, изначально предназначенную для чипа A16 Bionic, для первоначальных чипов A17, прежде чем перейти к исходной конструкции A17 с N3E позднее в 2024 году.

В заключение отметим, что в iPhone 16 и iPhone 16 Plus будет значительно увеличен объем памяти — 8 ГБ, и они будут оснащены чипом A17 Bionic, изготовленным с использованием процесса N3E компании TSMC. Это изменение в процессе изготовления может привести к улучшению производительности, хотя могут возникнуть некоторые компромиссы в эффективности.

источники:

– MacRumors через Джеффа Пу, гонконгскую инвестиционную компанию Haitong International Securities.