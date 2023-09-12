Apple выпустит iPhone 15 с обновлениями и повышенными ценами

Apple собирается представить свой последний смартфон iPhone 15 во вторник. Аналитики прогнозируют, что новая модель будет иметь различные обновления, а также повышенные цены на некоторые версии. Ожидается, что помимо iPhone 15 Apple также представит новые версии Apple Watch и AirPods.

По имеющимся данным, iPhone 15 будет оснащен улучшенной камерой и портом зарядки USB-C. Хотя цены на стандартные iPhone 15 и iPhone 15 Plus останутся неизменными, ожидается, что цены на топовые модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max значительно вырастут. Цена на iPhone 15 Pro может вырасти до 100 долларов, в результате чего его общая цена составит 1,099 долларов, а на iPhone 15 Pro Max может вырасти до 200 долларов, достигнув цены в 1,299 долларов.

Более дорогие версии iPhone 15 будут предлагать увеличенный объем памяти, более длительное время автономной работы, более высокую скорость передачи данных и титановую рамку. Apple надеется привлечь потребителей к более дорогим вариантам. Модели Pro также будут работать на новом процессоре чипсета A17 Bionic.

Все версии iPhone 15 будут оснащены портом для зарядки USB-C, что обеспечит гибкость для потребителей, предпочитающих зарядные устройства сторонних производителей. Еще одна новая функция — Dynamic Island, раздел в верхней части экрана, который отображает оповещения или обновления прогресса.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что iPhone стал неотъемлемой частью жизни людей, поскольку он хранит важную информацию, такую ​​как данные о здоровье и банковские данные, и используется для платежей. Несмотря на это, Apple столкнулась с длительным спадом продаж iPhone, как видно из недавнего отчета о прибылях и убытках, где выручка от iPhone упала на 2.4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Анонс iPhone 15 состоится во вторник в 1:22 по восточному времени, и его можно будет посмотреть онлайн на сайте Apple. Ожидается, что новый iPhone поступит в продажу примерно XNUMX сентября.

источники:

- Bloomberg

- ABC News