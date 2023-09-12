Apple объявляет цену и доступность iPhone 15

Apple раскрыла цены и доступность своих новых моделей iPhone 15. Стоимость iPhone 15 Pro Max в США будет начинаться с 1,199 долларов США с 256 ГБ встроенной памяти, а меньшая цена iPhone 15 Pro — от 999 долларов США с 128 ГБ встроенной памяти. Конфигурация на 128 ГБ для iPhone 14 Pro Max больше не будет доступна для покупки.

Все новые модели iPhone 15 будут доступны для заказа начиная с пятницы, 15 сентября, и поступят в продажу в пятницу, 22 сентября, в более чем 40 странах и регионах.

Помимо информации о ценах и доступности, ходят слухи, что iPhone 15 Pro может быть на 10 процентов легче iPhone 14 Pro благодаря новой средней раме, изготовленной из титана Grade 5. MacRumors получил точные размеры моделей iPhone 15.

Мероприятие Apple запланировано на вторник, 12 сентября, в 10 часов утра по тихоокеанскому времени. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и на сайте Apple. Поклонники небольших телефонов могут быть разочарованы, поскольку, по слухам, iPhone Mini может быть снят с производства после трех лет его эксплуатации.

Сообщается, что сотрудники розничной торговли Apple проходят обучение, чтобы информировать клиентов о переходе на зарядные устройства USB-C для серии iPhone 15. Клиенты будут предупреждены, что существующие зарядные кабели Lightning не будут совместимы с новыми устройствами.

После объявления цен и доступности поклонники Apple теперь могут подготовиться к заказу новых моделей iPhone 15 и испытать новейшие функции и улучшения, предлагаемые флагманскими смартфонами Apple.

Определения:

– iPhone 15: последняя серия смартфонов, выпущенная Apple.

– iPhone 15 Pro Max: более крупная и продвинутая модель серии iPhone 15.

– iPhone 15 Pro: меньшая и более доступная модель серии iPhone 15.

– Титан 5-го класса: тип титанового сплава, известный своими прочностными и легкими свойствами.

источники: Apple News, MacRumors