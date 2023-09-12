Apple представляет iPhone 15 Pro с чипом A17 Pro: более высокая производительность и возможность трассировки лучей

Apple представила последнее дополнение к своей линейке iPhone — iPhone 15 Pro с мощным процессором A17 Pro. Этот новый чип Apple Silicon изготовлен с использованием передового 3-нанометрового процесса и может похвастаться впечатляющими 19 миллиардами транзисторов. Чип A17 Pro не только обеспечивает увеличение производительности высокопроизводительных ядер на 10 %, но также демонстрирует значительное улучшение производительности графического процессора на 20 %. Благодаря этим улучшениям iPhone 15 Pro сохранит свою позицию самого быстрого смартфона на рынке.

Одной из главных особенностей чипа A17 Pro является его способность поддерживать аппаратно-ускоренную трассировку лучей, функцию, которая ранее была доступна только в высокопроизводительных игровых консолях и ПК. Благодаря этой технологии iPhone 15 Pro может обеспечивать высокореалистичную визуализацию освещения в режиме реального времени, что делает его первым смартфоном, достигшим такого уровня графических возможностей.

Кроме того, Apple оснастила чип A17 Pro контроллером USB-3, обеспечивающим скорость передачи данных до 10 Гбит/с через порт USB-C iPhone 15 Pro. Это представляет собой значительное улучшение по сравнению со старыми скоростями USB-2, поддерживаемыми портом Lightning, предоставляя пользователям более быстрое и эффективное соединение для передачи файлов и мультимедийного контента.

iPhone 15 Pro с процессором A17 Pro будет доступен для предварительного заказа начиная с этой пятницы, а продажи в магазинах начнутся 22 сентября. Поскольку Apple продолжает расширять границы технологий смартфонов, iPhone 15 Pro обещает Обеспечьте непревзойденный пользовательский опыт благодаря исключительной производительности и передовым функциям.

источники:

- Яблоко