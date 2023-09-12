По слухам, Apple предложит до 8 ГБ оперативной памяти для моделей iPhone 15 Pro

Согласно недавним слухам, Apple, возможно, планирует предложить до 8 ГБ оперативной памяти для своих моделей iPhone 15 Pro. Хотя никаких изменений в конфигурациях внутреннего хранилища не произойдет, у клиентов по-прежнему будет широкий выбор опций.

В сообщениях говорится, что Apple протестировала существующие варианты хранения для новой линейки iPhone, а это означает, что ранее обсуждавшаяся опция объемом 2 ТБ не будет доступна. Вместо этого клиенты могут выбрать варианты объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Хотя неясно, какая конкретная модель получит увеличение оперативной памяти, было упомянуто, что Apple протестировала как 6 ГБ, так и 8 ГБ LPDDR5 DRAM. Предположения предполагают, что различные варианты оперативной памяти могут зависеть от выбранного объема памяти, аналогично тому, как это работает с iPad Pro.

Что касается поставщиков, Apple, как сообщается, работает с такими производителями оперативной памяти, как Samsung, Micron и SK Hynix. Эти компании также являются потенциальными поставщиками СХД наряду с Western Digital и Kioxia.

По мере приближения официального анонса линейки iPhone 15 будет интересно посмотреть, подтвердятся ли эти слухи. Поклонники Apple с нетерпением ждут презентации новых устройств и подтверждения их характеристик.

источники:

– Название исходной статьи: * «A17 может иметь 8 ГБ ОЗУ»*

– Источник: AppleInsider