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Apple предложит модели iPhone, сделанные в Индии, в день запуска

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Apple предложит модели iPhone, сделанные в Индии, в день запуска

Apple сделала значительный шаг в расширении своей инфраструктуры цепочки поставок за пределы Китая, продав новые модели iPhone, сделанные в Индии, в день запуска. Хотя Apple уже некоторое время производит iPhone в Индии, графики производства обычно отстают от заводов первичной сборки в Китае. Однако временной разрыв между появлением моделей iPhone индийского производства и их сентябрьским запуском с годами постепенно сокращается. В прошлом году модели iPhone 14, сделанные в Индии, были доступны в цепочке поставок всего через шесть-восемь недель после их дебюта.

В этом году эта тенденция сохранится: iPhone 15 станет первым устройством Apple последнего поколения, произведенным в Индии, которое будет доступно в первый день продаж. Производство iPhone 15 в Индии началось в начале августа. Однако следует отметить, что хотя индийские заводы производят iPhone 15 и iPhone 15 Plus, сборка самых премиальных моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max по-прежнему зависит от Китая.

Тем не менее, доступность iPhone 15, произведенного в Индии, при запуске является значительным шагом на пути к долгосрочным планам Apple по снижению зависимости от Китая в производстве. В настоящее время на долю поставщиков Apple в Индии приходится примерно 7% от общего количества iPhone, производимых во всем мире.

источники:
1. Bloomberg

By Вики Ставропулу

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