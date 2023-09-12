Презентация iPhone 15 в 2023 году: представлена ​​новая серия смартфонов

Apple собирается представить свою долгожданную следующую серию смартфонов — iPhone 15 — на мероприятии под названием Wonderlust. Мероприятие состоится в 10:30 по восточному стандартному времени, и ожидается, что компания объявит дату продажи iPhone 15 Series. Утечки предполагают, что новые iPhone могут иметь порт зарядки Type-C в стиле Android и улучшенные функции камеры.

Помимо iPhone 15, Apple также выпустит другие продукты, такие как Airpods и часы. Однако главной достопримечательностью мероприятия, несомненно, станет серия iPhone 15.

Поклонники Apple смогут бесплатно посмотреть презентацию iPhone 15 в прямом эфире на Apple TV и официальном канале Apple на YouTube. Мероприятие состоится 12 сентября в 10:30 по восточному стандартному времени.

Эксперты и аналитики прогнозируют, что цена серии iPhone 15 будет на 100 долларов выше, чем у предыдущих моделей. Ожидается, что в Индии базовая модель iPhone 15 будет стоить от 899 долларов или 90,000 15 рупий, а цена iPhone 999 Plus может составить XNUMX долларов.

Базовая модель iPhone 15 будет иметь 6.1-дюймовый дисплей и 128 ГБ встроенной памяти, а iPhone 15 Plus — более крупный 6.7-дюймовый экран. По слухам, iPhone 15 будет оснащен бионическим чипом A17, увеличенным временем автономной работы, титановыми краями, расширенными возможностями камеры и различными обновлениями программного обеспечения.

Также ходят слухи о iPhone 15 Pro Max, который может иметь телеобъектив с перископом. Ожидается, что это устройство привлечет значительное внимание на мероприятии.

В целом, презентация iPhone 15 обещает представить новую захватывающую серию смартфонов с расширенными функциями и возможностями. Энтузиасты Apple по всему миру с нетерпением ждут официального анонса и дальнейших подробностей об iPhone 15.

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– Название статьи: Презентация iPhone 15 в 2023 году: Apple готова представить свою следующую серию смартфонов – iPhone 15

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