Сентябрьское мероприятие Apple представляет обновления для iPhone, AirPods и Apple Watch

Во время долгожданного мероприятия Apple 12 сентября основное внимание было уделено запуску нового iPhone 15. Однако Apple также представила обновления для других продуктов, включая линейку AirPods и Apple Watch.

По слухам, одним из главных обновлений линейки iPhone 15 является добавление USB-C. Это означает, что новые iPhone наконец-то перейдут на широко используемый стандарт USB-C, заменив фирменный разъем Apple Lightning. Это изменение соответствует будущим правилам Европейского Союза. Цена на iPhone 15 начинается от 799 долларов за модель на 128 ГБ, а на iPhone 15 Plus – от 899 долларов за версию на 128 ГБ.

В дополнение к обновлениям iPhone Apple объявила, что AirPods Pro теперь будет поставляться с чехлом для зарядки USB-C. Это согласуется с постепенным переходом Apple к использованию разъема USB-C на своих устройствах, включая Mac, iPad и аксессуары, такие как пульт дистанционного управления Apple TV 4K. Apple также представила обновленную пару своих проводных наушников EarPods с USB-C.

Линейка Apple Watch также получила некоторые обновления: слухи предполагают более темный титановый корпус для флагманских Watch Ultra 2 и обновленный чип S9 для Watch Series 9. Apple продемонстрировала новые ремешки FineWoven, изготовленные из мягкого тканевого материала под названием микротвил. Эти ремешки будут доступны в различных цветах и ​​заменят кожаные модели, качество которых снижается.

В целом, на сентябрьском мероприятии Apple был продемонстрирован ряд обновлений и новых функций ее продуктов. Apple продолжает внедрять инновации и совершенствовать свои устройства: от добавления USB-C в линейку iPhone 15 до появления ремешков FineWoven для Apple Watch.

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Определения:

– USB-C: универсальный стандарт разъема, обеспечивающий зарядку, передачу данных и вывод аудио/видео.

– Разъем Lightning: собственный разъем Apple, используемый для зарядки и передачи данных на устройствах Apple.

– FineWoven: мягкий тканевый материал, представленный Apple в качестве замены кожи на ремешках Apple Watch и чехлах для iPhone.

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