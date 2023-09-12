CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Новости

Сентябрьское мероприятие Apple представляет обновления для iPhone, AirPods и Apple Watch

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Сентябрьское мероприятие Apple представляет обновления для iPhone, AirPods и Apple Watch

Во время долгожданного мероприятия Apple 12 сентября основное внимание было уделено запуску нового iPhone 15. Однако Apple также представила обновления для других продуктов, включая линейку AirPods и Apple Watch.

По слухам, одним из главных обновлений линейки iPhone 15 является добавление USB-C. Это означает, что новые iPhone наконец-то перейдут на широко используемый стандарт USB-C, заменив фирменный разъем Apple Lightning. Это изменение соответствует будущим правилам Европейского Союза. Цена на iPhone 15 начинается от 799 долларов за модель на 128 ГБ, а на iPhone 15 Plus – от 899 долларов за версию на 128 ГБ.

В дополнение к обновлениям iPhone Apple объявила, что AirPods Pro теперь будет поставляться с чехлом для зарядки USB-C. Это согласуется с постепенным переходом Apple к использованию разъема USB-C на своих устройствах, включая Mac, iPad и аксессуары, такие как пульт дистанционного управления Apple TV 4K. Apple также представила обновленную пару своих проводных наушников EarPods с USB-C.

Линейка Apple Watch также получила некоторые обновления: слухи предполагают более темный титановый корпус для флагманских Watch Ultra 2 и обновленный чип S9 для Watch Series 9. Apple продемонстрировала новые ремешки FineWoven, изготовленные из мягкого тканевого материала под названием микротвил. Эти ремешки будут доступны в различных цветах и ​​заменят кожаные модели, качество которых снижается.

В целом, на сентябрьском мероприятии Apple был продемонстрирован ряд обновлений и новых функций ее продуктов. Apple продолжает внедрять инновации и совершенствовать свои устройства: от добавления USB-C в линейку iPhone 15 до появления ремешков FineWoven для Apple Watch.

источники:
– [Статья 1](источник1)
– [Статья 2](источник2)
– [Статья 3](источник3)
– [Статья 4](источник4)
– [Статья 5](источник5)

Определения:
– USB-C: универсальный стандарт разъема, обеспечивающий зарядку, передачу данных и вывод аудио/видео.
– Разъем Lightning: собственный разъем Apple, используемый для зарядки и передачи данных на устройствах Apple.
– FineWoven: мягкий тканевый материал, представленный Apple в качестве замены кожи на ремешках Apple Watch и чехлах для iPhone.

[источник1]
[источник2]
[источник3]
[источник4]
[источник5]

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Новости

Массив квадратных километров: исследование происхождения Вселенной в Западной Австралии

сентябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа
Новости

Hypergryph анонсирует новую кооперативную многопользовательскую игру: POPUCOM

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю
Новости

iam8bit и Skybound Games анонсируют физическое издание Bomb Rush Cyberfunk

сентябрь 14, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Новости

Массив квадратных километров: исследование происхождения Вселенной в Западной Австралии

сентябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Новости

Hypergryph анонсирует новую кооперативную многопользовательскую игру: POPUCOM

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Ученые обнаружили самые ранние следы существования глубоководных позвоночных в скалах возрастом 130 миллионов лет

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Новые данные свидетельствуют о том, что на экзопланете K2-18b может течь вода

сентябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев