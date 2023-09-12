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iPhone 15 Pro: представляем более легкое устройство

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
iPhone 15 Pro: представляем более легкое устройство

Долгожданный iPhone 15 Pro призван произвести революцию в мире технологий благодаря своим инновационным функциям. Одним из наиболее значительных достижений является использование титана Grade 5 для средней рамы, в результате чего устройство стало значительно легче. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, iPhone 15 Pro, как ожидается, будет на 10 процентов легче своего предшественника, iPhone 14 Pro.

MacRumors получил эксклюзивную информацию о размерах не только iPhone 15 Pro, но также iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max. Эти детали проливают свет на существенные изменения, которые Apple готовит своим пользователям.

Используя титан Grade 5 в средней раме, Apple стремится снизить общий вес устройства, улучшая удобство использования без ущерба для долговечности. Титан Grade 5 — это высокопрочный и легкий материал, обычно используемый в аэрокосмической и медицинской промышленности. Его включение в iPhone 15 Pro является свидетельством стремления Apple расширять границы технологий.

Пользователи не только получат более легкое устройство, но также смогут рассчитывать на элегантный и современный дизайн. Использование титана Grade 5 придает iPhone 15 Pro превосходный внешний вид. Это материал, известный своей прочностью, устойчивостью к коррозии и уникальной эстетической привлекательностью.

Выпуск iPhone 15 Pro знаменует собой еще одну веху в стремлении Apple к совершенству. Используя титан Grade 5, компания продолжает переосмысливать возможности индустрии смартфонов. Пользователи могут рассчитывать на устройство, которое не только оснащено передовыми технологиями, но и восхищает своим легким и элегантным дизайном.

источники:
– Марк Гурман из Bloomberg
– МакРуморс

Примечание. Исходная статья и ее изображения были переосмыслены и преобразованы в новую статью.

By Мамфо Брешиа

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