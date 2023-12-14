Новые ноутбуки от ведущих брендов на базе процессоров Intel Core Ultra

Несколько производителей ноутбуков, включая Lenovo, MSI, Acer и Asus, выпускают новые ноутбуки, оснащенные новейшими процессорами Intel Core Ultra. Эти новые процессоры, входящие в линейку Intel Meteor Lake, обещают повысить энергоэффективность и производительность благодаря новой настройке, которая распределяет задачи между различными чипсетами.

Чип Intel Core Ultra 7 165H, один из отмеченных процессоров, обеспечивает улучшение многопоточной производительности на 11% по сравнению с конкурирующими процессорами для ноутбуков. Он также потребляет на 25% меньше энергии, чем предыдущий Intel Core i7-1370P, и имеет на 79% меньше энергопотребления, чем чип AMD Ryzen 7 7840U.

Все новые процессоры Intel также будут оснащены нейронным процессором (NPU), обеспечивающим маломощное ускорение искусственного интеллекта и разгрузку задач CPU/GPU. Ожидается, что интеграция NPU повысит эффективность работы моделей искусственного интеллекта по сравнению с чипами Intel предыдущего поколения.

Хотя флагманский процессор Intel Core Ultra 9 185H с 16 ядрами и 22 потоками не будет доступен до 2024 года, скоро будут выпущены и другие чипы из линейки Meteor Lake. MSI представляет ноутбуки Prestige 16 AI Studio и Prestige 13 AI Evo, а Asus обновляет свой ноутбук Zenbook 14 OLED. Lenovo выпускает модели ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 и IdeaPad Pro 5i. Acer также присоединяется к группе Core Ultra с ноутбуками Swift Go 14 и Predator Triton Neo 16.

Эти новые ноутбуки предлагаются в различных конфигурациях и ценовых категориях, способных удовлетворить различные потребности. Цены на ноутбуки начинаются с 999.99 долларов за Swift Go 14 и могут доходить до 2,989 долларов за определенные конфигурации ThinkPad X1 Carbon.

Хотя текущая линейка ноутбуков на базе процессоров Intel Core Ultra впечатляет, клиенты, возможно, захотят дождаться выпуска процессора Core Ultra 2024 до 9 года, чтобы обеспечить высочайшую производительность.