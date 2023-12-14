Intel представляет новые процессоры Core Ultra для ноутбуков

В недавнем объявлении Intel представила свою новейшую линейку мобильных процессоров под названием Core Ultra, которая станет частью семейства Meteor Lake. Новые процессоры призваны обеспечить повышенную энергоэффективность и производительность за счет разделения задач между различными чипсетами. Intel утверждает, что ее чип Core Ultra 7 165H обеспечивает прирост многопоточной производительности на 11 процентов по сравнению с конкурирующими процессорами AMD, Qualcomm и Apple, потребляя при этом на 25 процентов меньше энергии, чем Intel Core i7-1370P предыдущего поколения.

Одной из примечательных особенностей процессоров Core Ultra является интеграция нейронного процессора (NPU), который обеспечивает маломощное ускорение искусственного интеллекта и разгрузку задач процессора и графического процессора. Это позволяет эффективно использовать функции искусственного интеллекта, такие как размытие фона, отслеживание глаз и кадрирование изображений. Включение NPU также свидетельствует о стремлении Intel к разработке более обширных возможностей искусственного интеллекта для будущих версий Windows.

Флагманский процессор Core Ultra — Core Ultra 9 185H — оснащен 16 ядрами и 22 потоками. Он оснащен шестью высокопроизводительными ядрами, восемью эффективными ядрами и двумя ядрами с низким энергопотреблением, которые справляются с менее ресурсоемкими рабочими нагрузками. Чип может похвастаться тактовой частотой до 5.1 ГГц и оснащен графическим процессором Arc с восемью ядрами Xe. Новая архитектура Xe LPG обеспечивает улучшенную производительность при более низких уровнях напряжения и поддерживает технологию масштабирования Intel XeSS и трассировку лучей.

Хотя выпуск процессора Core Ultra 9 185H запланирован на 2024 год, другие процессоры линейки Meteor Lake уже доступны. Такие производители, как MSI, Asus, Lenovo и Acer, уже внедрили процессоры Core Ultra в свои новые модели ноутбуков. Эти ноутбуки предлагаются в различных конфигурациях, некоторые из которых оснащены флагманским процессором Core Ultra 9 и встроенной графикой Arc. Цены на эти ноутбуки варьируются от 1,049 до 2,989 долларов в зависимости от модели и технических характеристик.

В целом, процессоры Intel Core Ultra призваны обеспечить повышенную энергоэффективность, производительность и возможности искусственного интеллекта на рынке ноутбуков. По мере того, как все больше производителей ноутбуков внедряют эти процессоры, потребители могут рассчитывать на более широкий спектр возможностей и улучшенные возможности вычислений.