Intel представляет новые процессоры Core Ultra для ноутбуков

Intel анонсировала свое последнее поколение процессоров Core Ultra во время недавнего мероприятия AI Everywhere. Эти процессоры войдут в линейку Meteor Lake и предназначены для обеспечения большей энергоэффективности и производительности. Например, чип Core Ultra 7 165H может похвастаться улучшением многопоточной производительности на 11% по сравнению с конкурентами, такими как AMD Ryzen и Qualcomm Snapdragon. Он также потребляет на 25 % меньше энергии, чем предыдущие процессоры Intel, и на 79 % меньше энергии, чем процессор AMD Ryzen.

Новые процессоры будут оснащены нейронным процессором (NPU), обеспечивающим маломощное ускорение искусственного интеллекта и разгрузку задач CPU/GPU. Эта интеграция делает запуск моделей искусственного интеллекта более эффективным по сравнению с чипами Intel предыдущего поколения. Флагманский процессор Core Ultra 9 185H имеет 16 ядер и 22 потока, шесть ядер производительности, восемь эффективных ядер и два ядра с низким энергопотреблением. Он также включает в себя встроенный графический процессор Arc с восемью ядрами Xe, обеспечивающий повышенную производительность и поддержку технологии масштабирования Intel XeSS и трассировки лучей.

Хотя процессор Core Ultra 9 185H не будет доступен до 2024 года, в линейке Meteor Lake есть еще несколько вариантов, которые выпускаются уже сейчас. Многие производители ноутбуков, в том числе MSI, Asus, Lenovo и Acer, уже внедрили новые процессоры Core Ultra в свои устройства. MSI выпускает высококлассный ноутбук Prestige 16 AI Studio, а Asus представляет ноутбук Zenbook 14 OLED. Lenovo представила три ноутбука, включая ThinkPad X1 Carbon и IdeaPad Pro 5i, а Acer выпускает Swift Go 14 и Predator Triton Neo 16.

В целом ожидается, что новые процессоры Core Ultra повысят производительность, энергоэффективность и возможности искусственного интеллекта для ноутбуков, предложив пользователям лучший опыт работы на компьютере. Поскольку все больше моделей ноутбуков используют эти процессоры, потребители могут ожидать появления на рынке широкого спектра вариантов.