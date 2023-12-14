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Intel представляет новые процессоры Core Ultra для ноутбуков

ByРоберт Эндрю

Декабрь 14, 2023
Intel представляет новые процессоры Core Ultra для ноутбуков

Intel анонсировала свое последнее поколение процессоров Core Ultra во время недавнего мероприятия AI Everywhere. Эти процессоры войдут в линейку Meteor Lake и предназначены для обеспечения большей энергоэффективности и производительности. Например, чип Core Ultra 7 165H может похвастаться улучшением многопоточной производительности на 11% по сравнению с конкурентами, такими как AMD Ryzen и Qualcomm Snapdragon. Он также потребляет на 25 % меньше энергии, чем предыдущие процессоры Intel, и на 79 % меньше энергии, чем процессор AMD Ryzen.

Новые процессоры будут оснащены нейронным процессором (NPU), обеспечивающим маломощное ускорение искусственного интеллекта и разгрузку задач CPU/GPU. Эта интеграция делает запуск моделей искусственного интеллекта более эффективным по сравнению с чипами Intel предыдущего поколения. Флагманский процессор Core Ultra 9 185H имеет 16 ядер и 22 потока, шесть ядер производительности, восемь эффективных ядер и два ядра с низким энергопотреблением. Он также включает в себя встроенный графический процессор Arc с восемью ядрами Xe, обеспечивающий повышенную производительность и поддержку технологии масштабирования Intel XeSS и трассировки лучей.

Хотя процессор Core Ultra 9 185H не будет доступен до 2024 года, в линейке Meteor Lake есть еще несколько вариантов, которые выпускаются уже сейчас. Многие производители ноутбуков, в том числе MSI, Asus, Lenovo и Acer, уже внедрили новые процессоры Core Ultra в свои устройства. MSI выпускает высококлассный ноутбук Prestige 16 AI Studio, а Asus представляет ноутбук Zenbook 14 OLED. Lenovo представила три ноутбука, включая ThinkPad X1 Carbon и IdeaPad Pro 5i, а Acer выпускает Swift Go 14 и Predator Triton Neo 16.

В целом ожидается, что новые процессоры Core Ultra повысят производительность, энергоэффективность и возможности искусственного интеллекта для ноутбуков, предложив пользователям лучший опыт работы на компьютере. Поскольку все больше моделей ноутбуков используют эти процессоры, потребители могут ожидать появления на рынке широкого спектра вариантов.

By Роберт Эндрю