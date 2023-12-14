Новые компьютерные чипы Intel: меняют правила игры на рынке искусственного интеллекта

Intel сделала захватывающее заявление в мире компьютерных чипов. Технический гигант представил свои последние предложения, в том числе новаторский чип Gaudi3, разработанный специально для программного обеспечения генеративного искусственного интеллекта. Этот чип будет выпущен в следующем году и будет напрямую конкурировать с чипами Nvidia и AMD, которые в настоящее время используются в крупномасштабных моделях искусственного интеллекта.

Ни для кого не секрет, что Nvidia доминирует на рынке искусственного интеллекта, а ее графические процессоры являются лучшим выбором для запуска известных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT от OpenAI. Однако Intel стремится бросить вызов этому доминированию с помощью своего инновационного чипа Gaudi3. В связи с растущим интересом к генеративному искусственному интеллекту генеральный директор Intel Пэт Гелсингер выразил уверенность, что Gaudi3 станет звездой шоу в 2023 году.

Чип Intel Gaudi3 будет конкурировать с чипом Nvidia H100, который широко используется компаниями, которые полагаются на огромные фермы чипов для поддержки своих приложений искусственного интеллекта. Кроме того, AMD собирается представить свой чип MI300X в 2024 году, что еще больше усилит конкуренцию на рынке чипов искусственного интеллекта.

Помимо чипа Gaudi3, Intel анонсировала свои чипы Core Ultra, разработанные специально для ноутбуков и ПК под управлением Windows. Эти чипы также оснащены специализированным компонентом искусственного интеллекта, известным как NPU, который обеспечивает более быстрое выполнение программ искусственного интеллекта. Компания признает, что, хотя Core Ultra, возможно, не обладает такой же мощностью, как чипы Nvidia, для запуска сложных приложений искусственного интеллекта в автономном режиме, он идеально подходит для небольших задач. Intel подчеркнула, что популярное программное обеспечение, такое как Zoom, уже использует их чипы для таких функций, как размытие фона.

Кроме того, Intel представила свои серверные чипы Xeon пятого поколения, которые широко используются в крупномасштабных развертываниях такими организациями, как облачные компании. Эти процессоры в сочетании с графическими процессорами Nvidia обычно используются для обучения и развертывания генеративных моделей искусственного интеллекта. Новейший процессор Intel Xeon предлагает исключительные возможности для вывода, что делает его энергоэффективным решением для развертывания моделей искусственного интеллекта.

Этим важным заявлением Intel не только демонстрирует свою приверженность развитию возможностей искусственного интеллекта, но и утверждает свое место на арене производства чипов. 7-нанометровые чипы компании демонстрируют решимость Intel догнать лидера отрасли Тайваньскую компанию по производству полупроводников (TSMC) к 2026 году.

Новые компьютерные чипы Intel могут революционизировать рынок искусственного интеллекта и предоставить пользователям повышенную производительность и эффективность. Поскольку индустрия искусственного интеллекта продолжает быстро расти, конкуренция среди производителей чипов обостряется, что в конечном итоге приносит потребителям пользу от более инновационных и мощных предложений.