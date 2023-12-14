Intel представляет новые чипы искусственного интеллекта и расширяет линейку продуктов

Недавно Intel представила свои последние предложения на рынке компьютерных чипов, в том числе чип Gaudi3, предназначенный для программного обеспечения генеративного искусственного интеллекта. Чип Gaudi3, который будет выпущен в следующем году, призван составить конкуренцию конкурирующим чипам от Nvidia и AMD, которые в настоящее время доминируют на рынке искусственного интеллекта.

В то время как графические процессоры Nvidia были предпочтительным выбором для запуска известных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT OpenAI, Intel надеется бросить вызов своему доминирующему положению, представив чип Gaudi3. С выходом на сцену таких компаний, как AMD и Intel, со своими собственными чипами, ориентированными на искусственный интеллект, рынок может увидеть сдвиг в предпочтениях.

Этот шаг Intel является частью постоянных усилий по расширению своего присутствия в индустрии искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Пэт Гелсингер выразил восторг по поводу генеративного искусственного интеллекта и подчеркнул, что предстоящий AI-ПК является важным направлением на предстоящий год. Помимо чипа Gaudi3, Intel также анонсировала чипы Core Ultra, специально разработанные для ноутбуков и ПК с Windows, а также серверные чипы Xeon пятого поколения.

Чипы Core Ultra оснащены NPU (нейронными процессорами), которые повышают производительность программ искусственного интеллекта. Хотя они могут не обладать такими же возможностями, как чипы Nvidia H100, которые обычно используются компаниями, обрабатывающими крупномасштабные приложения искусственного интеллекта, чипы Core Ultra обеспечивают эффективную обработку искусственного интеллекта для небольших задач. Например, Zoom использует чипы Intel для реализации функции размытия фона.

Более того, чипы Core Ultra расширяют игровые возможности и обеспечивают улучшенную графическую производительность. Это усовершенствование позволяет таким программам, как Adobe Premier, работать значительно быстрее, предоставляя пользователям расширенные возможности. Чипы Core Ultra уже используются в различных ноутбуках, доступных на рынке.

Кроме того, были обновлены процессоры Intel Xeon пятого поколения, которые обычно используются облачными компаниями при развертывании серверов. Эти процессоры работают в паре с графическими процессорами Nvidia в системах, используемых для обучения и развертывания генеративного искусственного интеллекта. Новейший процессор Xeon особенно подходит для вывода, который менее энергозатратен, чем процесс обучения.

В целом, новые чипы Intel демонстрируют решимость компании конкурировать на рынке искусственного интеллекта, улучшая свои предложения, ориентированные на искусственный интеллект, и расширяя линейку продуктов. Хотя Nvidia в настоящее время занимает доминирующее положение, эти новые достижения Intel, а также разработки конкурирующих компаний могут привести к изменению рыночного ландшафта.