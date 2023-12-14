Intel представляет новые чипы для программного обеспечения искусственного интеллекта и повышения производительности ПК

Intel, ведущий производитель компьютерных чипов, недавно объявила о выпуске своих новейших компьютерных чипов, продемонстрировав свою приверженность инновациям и технологическому прогрессу. Среди этих новых чипов — долгожданный Gaudi3, чип искусственного интеллекта, специально разработанный для программного обеспечения генеративного искусственного интеллекта. С Gaudi3 Intel стремится конкурировать с конкурирующими чипами Nvidia и AMD, которые в настоящее время доминируют на рынке моделей искусственного интеллекта.

Внедрение Gaudi3 является значительным достижением в индустрии искусственного интеллекта, поскольку оно предлагает мощную альтернативу H100 от Nvidia, который широко используется компаниями для приложений искусственного интеллекта. Кроме того, были представлены чипы Intel Core Ultra, предназначенные для ноутбуков и ПК с Windows, а также серверные чипы Xeon пятого поколения. Оба этих чипа включают в себя специализированные компоненты искусственного интеллекта, называемые NPU, которые позволяют быстрее выполнять программы искусственного интеллекта.

Внимание Intel к технологиям искусственного интеллекта свидетельствует о растущей важности искусственного интеллекта в различных отраслях. Традиционные производители процессоров, в том числе конкуренты Intel, AMD и Qualcomm, адаптируют свои продукты для удовлетворения растущего спроса на модели искусственного интеллекта. Чипы Core Ultra, хотя и не такие мощные, как графические процессоры Nvidia, обладают возможностями решать более мелкие задачи искусственного интеллекта, такие как функция размытия фона Zoom. Более того, чипы Core Ultra обеспечивают повышенную игровую производительность и графические возможности, что приводит к повышению скорости выполнения программ.

Помимо поддержки приложений искусственного интеллекта, процессоры Intel Xeon пятого поколения являются предпочтительным выбором для крупных организаций, развертывающих серверы, особенно для вывода процессов в моделях искусственного интеллекта. Эти процессоры часто работают в паре с графическими процессорами Nvidia, что способствует эффективному обучению и развертыванию генеративных решений искусственного интеллекта.

Новейшие чипы Intel демонстрируют стремление компании оставаться конкурентоспособной в постоянно развивающейся технологической среде. Внедрение чипов Gaudi3 и Core Ultra еще больше укрепляет позиции Intel на рынке искусственного интеллекта, поскольку компания стремится бросить вызов доминированию Nvidia. Уделяя повышенное внимание технологиям искусственного интеллекта, Intel готова внедрять инновации и удовлетворять растущий спрос на передовые вычислительные возможности.