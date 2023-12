Intel выпускает инновационный AI-чип и расширяет линейку процессоров

Благодаря своим последним новинкам компания Intel добилась значительных успехов в индустрии компьютерных чипов. Компания представила Gaudi3, инновационный чип, специально разработанный для программного обеспечения генеративного искусственного интеллекта. Это объявление ставит Intel в прямую конкуренцию конкурентам Nvidia и AMD, которые в настоящее время доминируют на рынке моделей на базе искусственного интеллекта.

Gaudi3 планируется выпустить в следующем году, и его цель — обеспечить высокопроизводительные возможности для работы приложений искусственного интеллекта. Этот шаг Intel согласуется с растущим спросом на чипы искусственного интеллекта, которые могут поддерживать крупномасштабные и энергоемкие модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI. В настоящее время графические процессоры Nvidia прочно удерживают этот рынок, что привело к существенному росту стоимости акций компании. Однако Intel вместе с другими ключевыми игроками, такими как AMD, полна решимости бросить вызов доминированию Nvidia.

Although details on Gaudi3 remain scarce, it is expected to rival Nvidia’s popular H100 chip and AMD’s upcoming MI300X, which is set to be shipped to customers in 2024. Intel’s acquisition of chip developer Habana Labs in 2019 has played a crucial role in the development of Gaudi chips, showcasing Intel’s commitment to advancing AI technologies.

Intel CEO Pat Gelsinger expressed enthusiasm for generative AI and announced Intel’s belief that AI-powered computers will steal the spotlight in the coming year. In addition to Gaudi3, Intel also unveiled Core Ultra chips, tailor-made for Windows laptops and PCs, and the fifth-generation Xeon server chips. These processors incorporate specialized AI components known as NPUs, allowing for faster AI program execution.

Выпуск чипов Core Ultra соответствует отраслевой тенденции производителей процессоров, в том числе конкурентов Intel AMD и Qualcomm, которые меняют свои линейки продуктов для удовлетворения растущего спроса на чипы искусственного интеллекта. Хотя Core Ultra, возможно, не обладает такой же вычислительной мощностью, как чипы Nvidia для автономных приложений искусственного интеллекта, он способен справляться с меньшими задачами. Например, чипы Intel позволяют использовать функцию размытия фона Zoom. Кроме того, 7-нанометровый техпроцесс, используемый в этих чипах, повышает энергоэффективность по сравнению с предыдущими моделями.

Moreover, the Core Ultra chips offer enhanced gaming capabilities and improved graphics performance, resulting in a 40% faster operation for applications like Adobe Premier. These chips have been launched in laptops available in stores today.

Furthermore, Intel introduced its fifth-generation Xeon processors used extensively by large organizations, including cloud computing companies. Although pricing details have not been disclosed, previous Xeon processors have commanded prices in the thousands of dollars. Xeon processors are frequently paired with Nvidia GPUs for training and deploying generative AI models. Notably, the latest Xeon processors excel in inferencing tasks which require less power.

Недавние заявления Intel свидетельствуют о ее стремлении расширить границы технологии чипов искусственного интеллекта. С помощью Gaudi3 и расширенной линейки процессоров Core Ultra и Xeon Intel стремится занять свою долю на быстро развивающемся рынке искусственного интеллекта.