Intel представляет новые чипы искусственного интеллекта: Gaudi3 и Core Ultra

Intel представила свои последние предложения в области компьютерных чипов, представив Gaudi3, чип искусственного интеллекта, предназначенный для программного обеспечения генеративного искусственного интеллекта. Новый чип будет выпущен в следующем году и будет конкурировать с конкурирующими чипами от Nvidia и AMD, которые в настоящее время используются в крупномасштабных моделях искусственного интеллекта. Gaudi3 стремится отвлечь компании, занимающиеся искусственным интеллектом, от доминирующего положения Nvidia на рынке.

Gaudi3 будет конкурировать с H100 от Nvidia, предпочтительным выбором для компаний, создающих обширные чиповые фермы для приложений искусственного интеллекта, а также с грядущим процессором AMD MI300X, поставки которого запланированы на 2024 год. Intel работает над разработкой чипов Gaudi с момента приобретения Habana. Лаборатории в 2019 году.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер выразил уверенность в потенциале генеративного ИИ, заявив, что он станет «звездой шоу» в 2023 году. Кроме того, Intel анонсировала свои новые процессоры Core Ultra, которые также ориентированы на приложения ИИ, ориентированные на ИИ. Рынок ПК.

Помимо Gaudi3 и Core Ultra, Intel представила новые серверные чипы Xeon пятого поколения. Чипы Core Ultra и Xeon содержат специализированные части искусственного интеллекта, известные как NPU, которые обеспечивают более быстрое выполнение программ искусственного интеллекта. Этот шаг отражает тенденцию среди традиционных производителей процессоров, в том числе конкурентов Intel, AMD и Qualcomm, которые перестраивают свои линейки продуктов для удовлетворения растущего спроса на модели искусственного интеллекта.

Чипы Core Ultra, созданные с использованием 7-нанометрового процесса Intel, обеспечивают повышенную энергоэффективность по сравнению с предыдущими чипами. Хотя они могут не обладать тем уровнем мощности, который необходим для запуска моделей ИИ, таких как ChatGPT OpenAI в автономном режиме, они оптимизированы для небольших задач ИИ. Например, Intel подчеркнула, что функция размытия фона Zoom основана на этих чипах. Более того, чипы Core Ultra предлагают улучшенные игровые возможности и повышенную графическую производительность для таких программ, как Adobe Premier.

Процессоры Intel Xeon пятого поколения предназначены для развертывания на серверах, используемых крупными организациями и облачными компаниями. Они часто используются в сочетании с графическими процессорами Nvidia в системах, используемых для обучения и развертывания генеративных моделей искусственного интеллекта. Новейший процессор Xeon особенно хорошо подходит для вывода — менее энергоемкого процесса, используемого при развертывании моделей искусственного интеллекта.

С помощью этих новых чипов Intel стремится добиться значительных успехов на рынке искусственного интеллекта, бросая вызов конкурентам и предлагая расширенные возможности для удовлетворения потребностей различных приложений искусственного интеллекта.