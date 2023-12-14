Intel анонсирует новое поколение чипов и процессоров искусственного интеллекта

Intel представила свою новейшую линейку компьютерных чипов и процессоров, продемонстрировав свою приверженность быстро развивающейся области искусственного интеллекта (ИИ). Изюминкой анонса стало представление Gaudi3, долгожданного чипа, разработанного специально для программного обеспечения генеративного искусственного интеллекта. Выпуск Gaudi3 запланирован на следующий год, и он будет конкурировать с конкурирующими чипами от Nvidia и AMD, которые в настоящее время доминируют на рынке.

Конкуренция на рынке чипов искусственного интеллекта очень жесткая: компании соперничают за кусок растущего пирога. Nvidia с ее мощными графическими процессорами была предпочтительным выбором для запуска крупномасштабных моделей искусственного интеллекта в облаке. Однако стратегический шаг Intel по разработке собственных чипов, ориентированных на искусственный интеллект, направлен на то, чтобы бросить вызов доминированию Nvidia и предложить клиентам мощные альтернативы.

Помимо Gaudi3, Intel также представила свои чипы Core Ultra для ноутбуков и ПК с ОС Windows. Эти чипы оснащены специализированными частями искусственного интеллекта, называемыми NPU, что позволяет ускорить выполнение программ искусственного интеллекта. Чипы Core Ultra, хотя и не такие мощные, как предложения Nvidia, тем не менее обеспечивают достаточную производительность для небольших задач искусственного интеллекта. Например, Intel рассказала, как Zoom использует свои чипы для реализации функций размытия фона.

Кроме того, Intel представила серверные чипы Xeon пятого поколения, которые обычно используются облачными компаниями для обучения и развертывания генеративных моделей искусственного интеллекта. Новые процессоры Xeon превосходно справляются с логическими выводами — менее энергоемким процессом по сравнению с обучением моделей искусственного интеллекта.

Последняя линейка продуктов Intel демонстрирует ее решимость оставаться актуальными в развивающейся сфере технологий искусственного интеллекта. Разрабатывая специализированные чипы и процессоры для искусственного интеллекта, Intel надеется отвлечь компании, занимающиеся искусственным интеллектом, от устоявшейся позиции Nvidia на рынке. Кроме того, стремление Intel улучшить игровые возможности и общую производительность своих чипов Core Ultra удовлетворяет растущий спрос на высокопроизводительные вычисления.

Поскольку индустрия искусственного интеллекта продолжает расширяться, конкуренция среди производителей чипов будет усиливаться. Последние предложения Intel демонстрируют ее решимость обеспечить значительное присутствие на рынке искусственного интеллекта и позиционировать себя как жизнеспособную альтернативу Nvidia и AMD. С помощью Gaudi3 и других инновационных продуктов Intel стремится удовлетворить потребности приложений на основе искусственного интеллекта в быстро развивающейся цифровой среде.