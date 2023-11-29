Бюджетный смартфон Infinix Hot 40i был выпущен в Саудовской Аравии. Это последнее предложение от Infinix оснащено возможностью подключения NFC и доступно в двух вариантах хранения. Хотя на официальном сайте телефон еще не указан, его уже можно купить на популярных платформах электронной коммерции, таких как Amazon и Noon.

Infinix Hot 40i оснащен процессором MediaTek Helio G88 SoC и до 16 ГБ оперативной памяти. Такое сочетание обеспечивает плавную работу и эффективную многозадачность. Что касается камеры, телефон оснащен двойной камерой на 50 мегапикселей сзади и фронтальной камерой на 32 мегапикселя для съемки потрясающих селфи.

Что касается цены и доступности, Infinix Hot 40i предлагается в двух вариантах — 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти по цене 375 саудовских риялов (приблизительно 8,300 рупий) и 465 саудовских риялов (приблизительно 10,300 XNUMX рупий) соответственно. Он доступен в четырех привлекательных цветовых вариантах: Horizon Gold, Palm Blue, Starfall Green и Starlit Black.

Infinix Hot 40i оснащен 6.56-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 90 Гц, обеспечивающим плавное изображение и захватывающий опыт просмотра. Он работает на последней версии Android 13 «из коробки», обеспечивая современный и настраиваемый пользовательский интерфейс.

Чтобы вы могли работать в течение всего дня, Hot 40i оснащен аккумулятором емкостью 5,000 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 18 Вт. Кроме того, для дополнительной безопасности телефон оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев, расположенным на кнопке питания.

Благодаря поддержке NFC Infinix Hot 40i позволяет пользователям пользоваться такими функциями, как бесконтактные платежи через популярные платежные приложения, такие как Google Pay и Apple Pay. NFC обеспечивает бесконтактную передачу данных на короткие расстояния, что делает эту функцию удобной для повседневного использования.

FAQ:

Вопрос: Где я могу купить Infinix Hot 40i?

О: Infinix Hot 40i в настоящее время доступен для покупки на Amazon и Noon.

Вопрос: Какие варианты хранения доступны для Infinix Hot 40i?

О: Infinix Hot 40i поставляется в двух вариантах встроенной памяти: 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти.

Вопрос: Поддерживает ли Infinix Hot 40i соединение NFC?

О: Да, Infinix Hot 40i поддерживает подключение NFC, что позволяет осуществлять бесконтактную передачу данных и бесконтактные платежи.

Вопрос: Какова цена Infinix Hot 40i?

О: Цена Infinix Hot 40i составляет 375 саудовских рупий (приблизительно 8,300 4 рупий) за вариант с 465 ГБ ОЗУ и 10,300 саудовских рупий (приблизительно 8 XNUMX рупий) за вариант с XNUMX ГБ ОЗУ.

Вопрос: Какие варианты цвета доступны для Infinix Hot 40i?

О: Infinix Hot 40i доступен в цветовых вариантах Horizon Gold, Palm Blue, Starfall Green и Starlit Black.