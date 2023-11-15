Новые начинания в Humble Games: реструктуризация с акцентом на инди-разработчиков

Издатель инди-игр Humble Games, принадлежащий Humble Bundle, недавно прошел процесс реструктуризации, которая привела к увольнению ряда сотрудников. Хотя точное количество сокращений рабочих мест остается нераскрытым, компания выразила готовность продолжать тесно сотрудничать с разработчиками, несмотря на изменения.

Решение о реструктуризации было принято, когда в Humble Games возникли тенденции, требовавшие стратегической перестройки для обеспечения долгосрочного успеха. Этот шаг не уникален для компании, поскольку различным предприятиям в разных отраслях пришлось адаптироваться, чтобы справиться с проблемами прошлого года.

В своем заявлении Humble Games признала трудности, с которыми столкнулись пострадавшие члены команды, и подчеркнула их ценный вклад. Компания также выразила свою непоколебимую приверженность сотрудничеству с талантливыми инди-разработчиками в будущем, делясь своим уникальным опытом с игроками по всему миру.

Humble Games известна тем, что публикует разнообразные игры для ПК, консолей и мобильных платформ. Некоторые известные проекты включают иммерсивную Supraland от Supra Games, тактическую ролевую игру The Iron Oath от Curious Panda Games и долгожданную Lost Skies, разработанную Bossa Studios. Издатель также сотрудничал с мобильными студиями для создания таких успешных релизов, как получившая признание критиков Slay the Spire от Mega Crit Games, Forager от HopFrog и атмосферная Crying Suns от Alt Shift.

Хотя в последнее время в отрасли произошли различные увольнения, в том числе в игровых подразделениях Amazon, Ubisoft и Hyper Hippo, реструктуризация Humble Games представляет собой возможность начать все сначала. Сосредоточив внимание на развитии партнерских отношений с талантливыми инди-разработчиками, компания смотрит в будущее, наполненное инновационными и захватывающими игровыми процессами.

Вопрос: Сколько увольнений было в Humble Games?

О: Точное количество сокращений рабочих мест в ходе реструктуризации Humble Games остается нераскрытым.

Вопрос: Будет ли Humble Games продолжать сотрудничество с разработчиками, несмотря на увольнения?

О: Да, Humble Games заявила о своем намерении продолжать сотрудничество с инди-разработчиками, гарантируя, что их уникальный опыт будет доступен игрокам по всему миру.

В: Для каких платформ Humble Games публикует игры?

О: Humble Games издает игры для ПК, консолей и мобильных платформ, предлагая широкий спектр игровых возможностей.