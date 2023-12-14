В мобильных телефонах Samsung обнаружены новые уязвимости, пользователей призывают принять меры

Недавние рекомендации по безопасности от Индийской группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации при правительстве Индии (CERT-In) предупреждают пользователей мобильных телефонов Samsung о критических уязвимостях, которые были обнаружены в нескольких версиях Samsung Mobile Android. Эти уязвимости, помеченные как высокорисковые и оцененные как ВЫСОКИЕ из-за их потенциального воздействия, потенциально могут позволить злоумышленникам обойти меры безопасности, получить доступ к конфиденциальной информации и даже выполнить вредоносный код в целевых системах.

Уязвимости, выявленные исследователями CERT-In, затрагивают различные компоненты экосистемы Samsung. К ним относятся такие проблемы, как неправильный контроль доступа в функциях Knox, ошибка целочисленного переполнения в программном обеспечении для распознавания лиц, проблемы с авторизацией в приложении AR Emoji, неправильная обработка ошибок в программном обеспечении безопасности Knox, уязвимости повреждения памяти в системных компонентах и ​​многое другое.

Эксплуатация этих уязвимостей может иметь серьезные последствия. Злоумышленники потенциально могут вызвать переполнение кучи и буфера стека, получить доступ к конфиденциальной информации, выполнить произвольный код и скомпрометировать целевые системы. Это ставит под угрозу широкий спектр устройств Samsung, включая популярную серию Galaxy S23, Galaxy Flip 5 и Galaxy Fold 5.

Чтобы снизить риски, связанные с этими уязвимостями, CERT-In советует пользователям мобильных телефонов Samsung предпринять следующие действия:

1. Установите обновления безопасности. Пользователи должны незамедлительно установить обновления безопасности, указанные компанией Samsung в официальных рекомендациях по безопасности. Регулярно проверяйте наличие обновлений и устанавливайте их, чтобы гарантировать применение последних исправлений безопасности.

2. Соблюдайте осторожность. До установки обновления пользователи должны соблюдать осторожность при использовании уязвимых устройств, особенно при взаимодействии с ненадежными источниками или неизвестными приложениями.

3. Поддерживайте актуальность приложений. Устаревшие приложения также могут содержать уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Обязательно обновляйте все приложения, проверяя наличие обновлений в магазине Google Play.

4. Устанавливайте приложения из надежных источников. Устанавливайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Store. Не загружайте приложения со сторонних веб-сайтов, поскольку они могут быть вредоносными.

5. Будьте осторожны со ссылками. Не нажимайте на ссылки в электронных письмах или сообщениях от неизвестных отправителей, поскольку они могут привести на фишинговые веб-сайты, предназначенные для кражи личной информации.

Соблюдая эти меры предосторожности, пользователи мобильных телефонов Samsung могут защитить себя от потенциальных рисков и обеспечить безопасность своих устройств и личной информации. Сохраняйте бдительность и уделяйте приоритетное внимание кибербезопасности в эпоху цифровых технологий.