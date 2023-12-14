Новые уязвимости в мобильных телефонах Samsung представляют серьезную угрозу безопасности

Недавнее предупреждение, выпущенное Индийской группой реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT-In), привлекло внимание к ряду критических уязвимостей безопасности в Samsung Mobile Android версий 11, 12, 13 и 14. Эти уязвимости представляют собой серьезную угрозу, позволяя потенциальным злоумышленникам для обхода мер безопасности, получения несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и выполнения вредоносного кода.
Исследователи CERT-In выявили многочисленные уязвимости в различных компонентах экосистемы Samsung. Эти уязвимости разнообразны по своей природе и могут привести к серьезным последствиям в случае их успешной эксплуатации. Некоторые из рисков включают в себя переполнение кучи и стекового буфера, компрометацию PIN-кода SIM-карты устройства, получение привилегированного доступа к возможностям вещания, доступ к данным песочницы AR Emoji, обход блокировки Knox Guard посредством манипулирования системным временем, получение произвольных файлов, компрометацию конфиденциальной информации. и выполнение произвольного кода.
Устройства, находящиеся под угрозой, охватывают широкий спектр продуктов Samsung, включая серию Galaxy S23, Galaxy Flip 5, Galaxy Fold 5 и другие. Чтобы защититься от этих уязвимостей, пользователям мобильных телефонов Samsung настоятельно рекомендуется принять незамедлительные меры, выполнив следующие действия:
- Применить обновления безопасности. Пользователи должны незамедлительно установить обновления безопасности, предоставленные Samsung, согласно официальным рекомендациям по безопасности. Регулярная проверка обновлений и их применение гарантируют наличие последних обновлений безопасности. Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузить и установить».
- Будьте осторожны: до тех пор, пока обновление не будет установлено, пользователи должны быть осторожны при использовании уязвимых устройств, особенно при взаимодействии с ненадежными источниками или неизвестными приложениями.
- Поддерживайте актуальность приложений. Устаревшие приложения могут содержать уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Крайне важно поддерживать все приложения в актуальном состоянии, регулярно посещая Google Play Store и проверяя наличие обновлений.
- Устанавливайте приложения из надежных источников. Пользователи должны устанавливать приложения только из надежных источников, таких как Google Play Store. Загрузка приложений со сторонних сайтов увеличивает риск установки вредоносного ПО.
- Остерегайтесь нажимать на ссылки. Не нажимайте на ссылки в электронных письмах или сообщениях от отправителей, которых вы не узнаете. Эти ссылки могут вести на фишинговые веб-сайты, предназначенные для извлечения личной информации.
Соблюдая эти меры предосторожности и своевременно обновляя свои устройства, пользователи мобильных телефонов Samsung могут снизить риски безопасности, связанные с этими уязвимостями. Крайне важно уделять первоочередное внимание безопасности устройств, чтобы защитить личную информацию и обеспечить безопасность пользователей.