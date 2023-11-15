Матч по крикету Индия – Новая Зеландия бьет рекорды потоковой передачи

Исторический матч по крикету между Индией и Новой Зеландией побил все предыдущие рекорды потокового видео по запросу. Более 47 миллионов зрителей одновременно смотрели матч на платформе Disney Hotstar, что сделало его самым большим количеством одновременных зрителей, когда-либо зарегистрированных.

Эта веха превзошла предыдущий рекорд, установленный самой Hotstar ранее в этом месяце, когда 44 миллиона зрителей одновременно транслировали контент. По количеству одновременных зрителей Hotstar теперь значительно опережает своего конкурента JioCinema, пик которого в начале этого года достиг 32 миллионов зрителей.

Значение этого достижения для Hotstar невозможно недооценить. Поскольку Disney продолжает бесплатно транслировать матчи чемпионата мира по крикету ICC для индийских мобильных зрителей, компания также борется с потерей цифровых подписчиков в Индии и оценивает будущее своих местных операций.

Эти события происходят на фоне попыток Disney конкурировать с Viacom18, которую поддерживает бизнес-магнат Мукеш Амбани. Индийский рынок с его огромным населением имеет большой потенциал для Disney, несмотря на проблемы, с которыми он сталкивается при поддержании своей цифровой абонентской базы.

Генеральный директор Disney Боб Айгер выразил желание компании остаться на индийском рынке, указав, что они активно изучают свои возможности. Несмотря на потерю более 23 миллионов подписчиков в прошлом году, Hotstar остается ключевым игроком в индийской индустрии потокового вещания.

Пока платформы потокового вещания борются за доминирование на этом быстрорастущем рынке, матч по крикету между Индией и Новой Зеландией, несомненно, продемонстрировал мощь и охват потокового видео по запросу. Это не только побило рекорды, но и подчеркнуло растущую популярность потребления онлайн-контента среди индийских зрителей.

FAQ

Какой рекордный матч по крикету между Индией и Новой Зеландией?

Рекордный матч по крикету между Индией и Новой Зеландией представляет собой решающий матч на выбывание, который привлек более 47 миллионов одновременных зрителей на платформе Disney Hotstar, побив предыдущий рекорд потокового вещания.

Какова была аудитория Hotstar по сравнению с аудиторией ее конкурента JioCinema?

Зрительская аудитория Hotstar намного превзошла своего конкурента JioCinema, пик которого в начале этого года достиг 32 миллионов зрителей. Это достижение укрепляет позицию Hotstar как ведущей платформы потокового видео по запросу в Индии.

С какими проблемами сталкивается Disney в индустрии потокового вещания в Индии?

Disney борется с потерей цифровых подписчиков в Индии и оценивает будущее своих местных операций. Несмотря на эти проблемы, генеральный директор Disney выразил готовность остаться в Индии и изучить возможности на этом прибыльном рынке.