Положительное влияние доброты на мозг

Доброта — это добродетель, которая оказывает многочисленные положительные эффекты на мозг. Это приносит пользу не только другим, но и нам самим. Когда мы проявляем доброту, сострадание, мягкость и сочувствие по отношению к другим и самим себе, мы испытываем сдвиг в нашем взгляде на жизнь.

Научно доказано, что добрые дела положительно влияют на наше настроение и общее самочувствие. Когда мы добры к другим, это стимулирует различные неврологические системы нашего мозга. Эта стимуляция активирует части системы вознаграждения мозга, давая нам ощущение получения чего-то взамен. Это взаимовыгодный опыт.

Одним из способов воздействия доброты на наш мозг является выброс окситоцина. Этот гормон отвечает за повышение нашего настроения и заставляет нас чувствовать себя более связанными с жизнью. Будучи добрыми, мы не только улучшаем благополучие других, но и увеличиваем свое собственное счастье.

Дофамин, еще один нейромедиатор, высвобождается, когда мы совершаем добрые дела. Это дает нам чувство награды и счастья, заставляя других чувствовать себя хорошо. Это цикл положительного подкрепления, который побуждает нас продолжать быть добрыми.

Когда серотонин высвобождается в результате добрых дел, он способствует чувству выполненного долга. Это повышает нашу самооценку и уверенность в себе. Доброта помогает нам признать, что мы сделали что-то хорошее и значимое.

Добрые поступки также оказывают физиологическое воздействие на наш организм. Снижая уровень кортизола, который является гормоном стресса, доброта помогает облегчить симптомы стресса. Это способствует ощущению спокойствия и благополучия.

Наконец, добрые дела высвобождают эндорфины, которые являются естественными обезболивающими. Проявляя доброту, мы не только помогаем другим чувствовать себя лучше, но и облегчаем собственную физическую боль.

В заключение, практика доброты оказывает многочисленные положительные воздействия на мозг. Добрые дела приносят пользу как дарителю, так и получателю: от улучшения настроения и снятия стресса до повышения самооценки и улучшения самочувствия. Это простой, но мощный способ изменить мир к лучшему.

источники:

– (Исходная статья)

– Терапевт Хелен Мари