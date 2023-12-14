Мечта любителя американских горок сбывается в Диснейленде

11-летний Росс, страстный поклонник американских горок и получатель программы «Загадай желание», недавно осуществил свою мечту на курорте Диснейленд. В сотрудничестве с Make-A-Wish компания Disney Imagineers разработала уникальный опыт для Росса и его семьи. День начался с эксклюзивной экскурсии по кампусу Imagineering, где Росс имел возможность стать свидетелем закулисного волшебства дизайна горок.

Disney и Make-A-Wish имеют давнее партнерство, исполняя более 150,000 XNUMX желаний. Белла, исполнившая желания прошлого года, также имела возможность встретиться с Воображателем. Экскурсия по Walt Disney Imagineering — редкая привилегия, доступная лишь немногим избранным, и Россу посчастливилось оказаться в месте, где сам Уолт Дисней представлял себе центр науки и творчества.

Группа Imagineers, в том числе главный художник-постановщик Рик Тернер, взялась за задачу спланировать «практически идеальное» путешествие для Росса. Креативный директор Трейси Нос выразила восхищение знаниями Росса и его страстью к американским горкам, заявив, что он, возможно, знает о них даже больше, чем она.

Во время экскурсии по кампусу Росс исследовал все аспекты строительства горок, от идей голубого неба до волнующих впечатлений от катания на них. Марк Меско, руководитель студии Ride Engineering, рассказал о том, как они демонстрировали моделирование, и рассказал Россу о тщательном процессе проектирования.

Изюминкой его визита стали любимые американские горки Росса, Incredicoaster в калифорнийском парке приключений Диснея. Несмотря на то, что Росс никогда не был в Диснейленде, у него была глубокая связь с этим конкретным горкой. Трейси, креативный директор Incredicoaster и сама пережившая рак, сопровождала Росса в поездке, гарантируя ему беззаботность и радость.

Дисней чувствует себя привилегированным быть крупнейшим исполнителем желаний в программе «Загадай желание», а желание ребенка испытать воображение — это редкость и необычайная вещь. Трейси подчеркнула радость от участия в процессе создания воспоминаний и от того, что она была свидетелем счастья на чьем-то лице.

Сердечная благодарность выражается Рику Тернеру, Марку Меско, Трейси Нос, Стиву Роучу и всем участникам проекта, поскольку они не только исполнили желание Росса, но и вдохновили новое поколение мечтателей, которые будут продолжать нести волшебство вперед.