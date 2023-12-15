Улучшите свои праздничные украшения с помощью умных технологий

Краткое описание: Ощутите дух праздника с помощью умных технологий, которые придадут современный вид вашим праздничным украшениям. От управления рождественскими гирляндами с помощью голоса до создания синхронизированной звуковой системы по всему дому — эти высокотехнологичные дополнения сделают ваш отдых еще лучше.

Улучшите свои рождественские гирлянды с помощью умной розетки Wi-Fi. Вместо того, чтобы каждый день сталкиваться с хлопотами по включению и отключению света, купите недорогую умную розетку. Подключите елочные гирлянды к умной розетке и используйте голос, чтобы легко включать и выключать их. Независимо от того, есть ли у вас Google Nest Hub или другое совместимое устройство, индикаторы загорятся волшебным образом по вашей команде.

Превратите свой дом в зимнюю страну чудес с помощью аудиосистемы Sonos. Слушайте любимые праздничные мелодии в каждой комнате, установив в каждой динамик Sonos. Независимо от того, выберете ли вы Sonos One, более доступные колонки Symfonisk от IKEA, или выберете альтернативы, такие как Amazon Echo Studio и Echo Pop, ваш дом будет наполнен праздничными мелодиями, которые дарят праздничное настроение.

Создайте яркую атмосферу с помощью умного освещения. Экспериментируйте с цветами, используя лампы Philips HUE или другие варианты интеллектуального освещения. С помощью нескольких настроек в приложении HUE вы можете раскрасить свою гостиную в оттенки зеленого и красного или выбрать один из множества цветов, чтобы создать идеальное праздничное настроение. Изучите гирлянды Nanoleaf и светильники Festavia от Philips HUE, чтобы получить больше вариантов освещения, которые сделают ваш дом ярче.

У вас нет камина? Без проблем. Создайте идеальную уютную атмосферу, показав цифровой камин на телевизоре с плоским экраном. YouTube, Netflix и Amazon Prime Video предлагают множество цифровых видеороликов о камине, которые одновременно интересны и бесплатны. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь теплым светом виртуального огня, не утруждаясь уборкой пепла и сажи.

Встречайте праздничный сезон и наполните свои украшения умными технологиями. От управления рождественскими гирляндами с помощью голосовых команд до создания синхронизированной звуковой системы по всему дому — эти технически подкованные дополнения сделают ваш отпуск еще более волшебным.