Новая техника обнаруживает поляризованное излучение далекой черной дыры

Исследователи из ИИТ Гувахати и Спутникового центра УР Рао Индийской организации космических исследований (ISRO), Бангалор, совершили захватывающий прорыв в области астрофизики. Используя передовую технику, называемую рентгеновской поляриметрией, они успешно обнаружили поляризованное излучение от источника черной дыры, расположенного за пределами нашей Галактики Млечный Путь.

Конкретная черная дыра, о которой идет речь, известная как Большое Магелланово Облако X-3 (LMC X3), существует в двойной звездной системе. Эта система состоит из черной дыры и «нормальной» звезды, которая значительно больше, горячее и массивнее нашего Солнца. Расположенная в галактике-спутнике Млечного Пути, LMC X3 находится на расстоянии 200,000 XNUMX световых лет от Земли.

Наблюдение LMC X3 последовало за десятилетиями спутниковых исследований, посвященных этому конкретному небесному телу. Однако до сих пор поляризационные свойства рентгеновских лучей, испускаемых высокоэнергетическими объектами, такими как черные дыры звездной массы, оставались в значительной степени неисследованными.

Рентгеновская поляриметрия — революционный метод наблюдения, который позволяет ученым проследить происхождение излучения вблизи черных дыр. В случае LMC X3 излучаемые рентгеновские лучи примерно в 10,000 XNUMX раз мощнее, чем излучаемые Солнцем. Когда эти интенсивные рентгеновские лучи взаимодействуют с материалом, окружающим черную дыру, они рассеиваются и претерпевают изменения в своих поляризационных характеристиках, включая степень и угол поляризации. Эти бесценные данные проливают свет на поведение материи, когда она притягивается к черным дырам под воздействием мощных гравитационных сил.

Профессор Сантабрата Дас с факультета физики ИИТ Гувахати объясняет значение рентгеновской поляриметрии: «Этот уникальный метод позволяет нам получить решающее представление о природе и динамике черных дыр. Изучая поляризацию рентгеновского излучения, мы сможем раскрыть тайны гравитационных полей и аккреции материи вокруг черных дыр».

Доктор Анудж Нанди, ученый из Спутникового центра UR Rao (URSC), ISRO, Бангалор, подробно остановился на выводах команды: «Наши наблюдения показывают, что LMC X3, вероятно, содержит черную дыру с низкой скоростью вращения. Окружая эту черную дыру, мы обнаружили тонкую дисковую структуру, которая порождает поляризованное излучение. Эти необычные открытия открывают новые возможности для понимания поведения далеких черных дыр».

Успешно используя рентгеновскую поляриметрию, ученые открыли новый взгляд на поведение черных дыр и взаимодействие чрезвычайно энергетических объектов в нашей Вселенной. Это новаторское исследование, несомненно, проложит путь к дальнейшим открытиям в области астрофизики.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое рентгеновская поляриметрия?

Ответ: Рентгеновская поляриметрия — это метод наблюдения, который позволяет ученым изучать поляризационные свойства рентгеновских лучей, излучаемых небесными объектами.

Вопрос: Что такое LMC X3?

Ответ: LMC X3 — это двойная звездная система, состоящая из черной дыры и звезды, значительно большей, горячей и массивной, чем наше Солнце.

Вопрос: Как далеко LMC X3 от Земли?

Ответ: LMC X3 расположена примерно в 200,000 XNUMX световых годах от Земли в галактике-спутнике Млечного Пути.

Вопрос: На что указывает поляризованное излучение черной дыры?

Ответ: Обнаружение поляризованного излучения черной дыры дает ценную информацию о гравитационных полях и процессах аккреции материи, окружающих эти небесные объекты.

Вопрос: Что исследовательская группа обнаружила о LMC X3?

Ответ: Исследовательская группа нашла доказательства того, что LMC X3, вероятно, содержит черную дыру с низкой скоростью вращения и окружен тонкой структурой диска, которая приводит к поляризованному излучению.