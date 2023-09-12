Apple представляет новые уровни хранилища iCloud+: 6 ТБ и 12 ТБ

Apple недавно удивила свою аудиторию, объявив о двух новых уровнях подписки на облачное хранилище iCloud+. Эти новые планы подписки, ориентированные в первую очередь на фотографов и кинематографистов, которым требуется достаточно места для хранения контента, обязательно привлекут внимание. Открытие вызвало бурные аплодисменты публики, что указывает на высокий спрос на увеличение емкости хранилища.

В соответствии с текущей ценовой структурой iCloud+ предлагает подписчикам 50 ГБ за 0.99 доллара в месяц, 200 ГБ за 2.99 доллара в месяц и 2 ТБ за 9.99 доллара в месяц. С появлением планов емкостью 6 ТБ и 12 ТБ пользователи теперь могут хранить значительно большие объемы данных. Хотя обычному потребителю может не потребоваться такой объем памяти, профессиональные фотографы и кинематографисты, использующие новейшие модели iPhone 15 с расширенными возможностями камеры, найдут эти планы чрезвычайно ценными.

Хотя Apple не раскрыла точные цены на новые уровни хранения, мы можем сделать обоснованное предположение, исходя из существующих цен. Вполне вероятно, что подписка на 6 ТБ будет стоить не более 30 долларов в месяц, а уровень на 12 ТБ должен составлять около 60 долларов в месяц. Для сравнения, планы хранения данных Google на 5 ТБ и 10 ТБ стоят по цене 24.99 и 49.99 долларов США в месяц соответственно, демонстрируя аналогичные цены.

Помимо увеличенной емкости хранилища, подписчики iCloud+ продолжат пользоваться существующими функциями конфиденциальности, включая «Скрыть мою электронную почту» и «Частную ретрансляцию». Эти функции направлены на защиту пользовательских данных и обеспечение безопасного просмотра страниц. Благодаря iCloud+, предлагающему как расширенное хранилище, так и повышенную конфиденциальность, Apple продолжает предлагать своим пользователям комплексную и надежную услугу облачного хранения.

источник:

– Твит Маркеса Браунли: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930