Доктор Ян Уилмут, создатель овцы Долли, умер в возрасте 79 лет

Доктор Ян Уилмут, британский ученый, который возглавил команду, которая впервые успешно клонировала млекопитающее, скончался в возрасте 79 лет. Его смерть последовала за долгой борьбой с болезнью Паркинсона, как объявил Институт Рослина, где он работал много лет.

В 1996 году доктор Уилмут и его команда потрясли мир рождением овцы Долли, клонированного млекопитающего. Создание Долли подняло серьезные этические вопросы и привлекло широкое внимание средств массовой информации. Долли тайно родилась 5 июля 1996 года, но о ее существовании стало известно только в феврале 1997 года.

Имя Долли было навеяно певицей Долли Партон, и она стала символом научного прогресса. Однако она трагически умерла в 2003 году в возрасте 6 лет из-за легочной инфекции. С тех пор она экспонируется в Национальном музее Шотландии.

Доктор Вильмут посвятил свою карьеру достижениям в области биологии и генетики. Во время учебы в Кембриджском университете он сосредоточился на сохранении спермы и эмбрионов с помощью методов замораживания. Позже он провел исследования по генетической модификации и клонированию овец с целью создания молока с белками, которое можно было бы использовать для лечения болезней человека и получения стволовых клеток для регенеративной медицины.

В 2005 году доктор Вильмут перешёл в Эдинбургский университет, где продолжал свою работу до выхода на пенсию в 2012 году. В знак признания его вклада в науку в 2008 году он получил рыцарское звание.

В 2018 году доктор Уилмут публично раскрыл свой диагноз болезни Паркинсона и выразил намерение участвовать в исследовательских программах по тестированию новых методов лечения этого заболевания. У него остались жена Сара и трое детей от первого брака: Наоми, Хелен и Дин, а также пятеро внуков.

Источники: Нью-Йорк Таймс.