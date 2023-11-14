SeaWorld Orlando дразнит предстоящие американские горки Penguin Trek

SeaWorld Orlando порадовала посетителей выставки IAAPA Expo во вторник, представив передовой автомобиль для своих долгожданных американских горок Penguin Trek. Тематический парк представил захватывающий дизайн, вдохновленный снегоходами, что добавило уникальности общему впечатлению.

Роб МакНиколас, вице-президент по операциям SeaWorld Orlando, объяснил, что внимание к деталям в головном автомобиле исключительное. От лыж с пружиной, которая является исключительно эстетическим элементом, до ледяного синего цвета с коричневыми, голубыми и черными акцентами — каждый элемент был тщательно продуман. Перила аттракциона будут безупречно белыми, что еще больше подчеркнет зимнюю тематику Penguin Trek.

Penguin Trek, открытие которого запланировано на весну, предложит посетителям захватывающие приключения как в помещении, так и на открытом воздухе. Аттракцион представляет собой переосмысление бывшего аттракциона «Империя пингвинов» SeaWorld и будет достигать максимальной скорости 43 миль в час, обеспечивая водителю волнующие впечатления. Одним из ярких моментов финала каботажного судна станет встреча с настоящими пингвинами, что сделает путешествие поистине захватывающим и запоминающимся.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Какова тема предстоящих американских горок SeaWorld Orlando?

Ответ: Американские горки Penguin Trek от SeaWorld созданы в стиле снегоходов и доставляют пассажиров в зимнюю Антарктику.

Вопрос: Когда Penguin Trek откроется для публики?

Ответ: Аттракцион планируется открыть весной.

Вопрос: Как быстро будут двигаться американские горки?

Ответ: Максимальная скорость Penguin Trek составит 43 мили в час.

Вопрос: Будут ли в аттракционе живые животные?

О: Да, финал Penguin Trek будет включать в себя захватывающую встречу с настоящими пингвинами.

Вопрос: Каковы требования к росту для поездки?

Ответ: Чтобы насладиться американскими горками Penguin Trek, рост райдеров должен быть не менее 42 дюймов.