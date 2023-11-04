Новые часы Rugged Watch бросают вызов Apple Watch Ultra

Ищете надежные часы, способные выдержать любые суровые условия? Забудьте об умных часах. Недавно выпущенный Casio G-Shock GW-9500 Mudman может стать идеальной альтернативой Apple Watch Ultra.

Созданный для бездорожья и приключений на природе, Mudman создан для того, чтобы выдерживать экстремальные условия. Благодаря сверхпрочной конструкции Carbon Core Guard и грязеотталкивающим кнопкам он готов выдержать все, что вы на него бросите. Независимо от того, едете ли вы по сложному бездорожью или занимаетесь тяжелыми видами деятельности, эти часы справятся с этой задачей.

Что отличает Mudman, так это его долговечность и функциональность. Он не имеет подключения Bluetooth, но компенсирует это такими функциями, как двухслойный ЖК-экран и цифровой компас, который автоматически определяет магнитный север. Он также измеряет барометрические показания, высоту и температуру. Кроме того, он питается от света, что исключает необходимость зарядки.

В отличие от Apple Watch Ultra, Mudman выпускается в трех разных цветах: спасательный оранжевый, военный зеленый и тактический черный. Он массивный, прочный и определенно выделяется. Возможно, они не обладают всеми интеллектуальными функциями умных часов высокого класса, но они стоят вдвое дешевле и предлагают надежность, необходимую для приключений на свежем воздухе.

Является ли Mudman альтернативой Apple Watch Ultra? Да и нет. Хотя им может не хватать расширенных функций и уведомлений умных часов, они превосходят их с точки зрения долговечности и надежности. Это идеальный выбор для тех, кому нужны надежные и серьезные часы, способные соответствовать их активному образу жизни.

Итак, если вы планируете следующую прогулку на свежем воздухе, подумайте о том, чтобы надеть Mudman, а не Apple Watch Ultra. Это стильный и надежный спутник, который не подведет.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Совместим ли Casio G-Shock GW-9500 Mudman со смартфонами?

Нет, Mudman не поддерживает Bluetooth и не может быть сопряжен со смартфоном.

2. Может ли Mudman отслеживать занятия здоровьем и фитнесом?

Нет, Mudman не имеет функций отслеживания здоровья и фитнеса.

3. Как питается Mudman?

Mudman питается от света, что исключает необходимость замены или зарядки аккумулятора.

4. Есть ли у Мадмена компас?

Да, Mudman оснащен цифровым компасом, который автоматически определяет магнитный север.

5. Подходит ли Mudman для плавания или дайвинга?

Да, Mudman водонепроницаем и подходит для плавания, дайвинга и других водных развлечений. Однако они имеют более низкий рейтинг водонепроницаемости по сравнению с часами, предназначенными для дайвинга.